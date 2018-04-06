Aşkını uğurladı

Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Ali Şen'in (79) sınırsız bir aşkla bağlı olduğu 55 yıllık hayat arkadaşı Bente Şen (74) önceki gün İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede kansere yenildi. Şen için dün Levent Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törenin ardından cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Çiftin aşk hikayesi ise herkesi etkiledi. Buna göre, Kosova'nın Prizren şehrinde doğan Ali Şen, 1956'da İstanbul'a göç etti. Fatih'te manav dükkanı işletti. Askerden sonra da kaynakçı olarak Danimarka'nın başkenti Kopenhag'a gitti. İşlerinde fark yaratan Şen, kısa sürede Ludwigsen-Herman Şirketi'nin genel müdürü oldu. O yıllarda da varlıklı bir mobilyacının kızı olan Bente Şen'le 1963'te evlendi. 40 yıl sonra ise Danimarka'da çiftin aşkını ve Ali Şen'in işçilikten patronluğa yükselişini anlatan "Sınırsız Aşk" adlı bir belgesel çekildi. Ülkenin resmi televizyon kanalı DR 1'de yayınlanan belgeseli 1 milyondan fazla kişi izledi.
BENTE ŞEN KİMDİR ?
Bente Şen 1944 yılında Danimarka'da doğdu. Ali Şen ile Bente Şen 1963 yılında dünya evine girdi ve 4 çocuk sahibi oldu. Bente Şen, Kopenhag'a bağlı Rödovre semtinde yaşayan varlıklı bir mobilyacının kızıydı.
Levent SÖKMEN-Murat ŞENGÜL-Barış SAVAŞ
BENTE ŞEN KİMDİR ?
Bente Şen 1944 yılında Danimarka'da doğdu. Ali Şen ile Bente Şen 1963 yılında dünya evine girdi ve 4 çocuk sahibi oldu. Bente Şen, Kopenhag'a bağlı Rödovre semtinde yaşayan varlıklı bir mobilyacının kızıydı.
Levent SÖKMEN-Murat ŞENGÜL-Barış SAVAŞ
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