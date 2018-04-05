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  1. Prostattaki gizli tehlike

Mutfakta işinize yarayacak pratik bilgiler...

Herhangi bir hamur işi yapacağınız zaman, yumurtanızın bittiğini fark ettiğinizde, yumurta yerine muz kullanabileceğinizi biliyor muydunuz? 1 adet yumurta, yarım muza eşittir.

  • 05 Nisan 2018, Perşembe 09:04
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