Mutfakta işinize yarayacak pratik bilgiler...

Herhangi bir hamur işi yapacağınız zaman, yumurtanızın bittiğini fark ettiğinizde, yumurta yerine muz kullanabileceğinizi biliyor muydunuz? 1 adet yumurta, yarım muza eşittir.
Herhangi bir hamur işi yapacağınız zaman, yumurtanızın bittiğini fark ettiğinizde, yumurta yerine muz kullanabileceğinizi biliyor muydunuz? 1 adet yumurta, yarım muza eşittir.
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