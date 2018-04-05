Konya'da akılalmaz olay!

Bir çocuk babası olduğu öğrenilen Sait Doğan (30), şehrin en işlek caddesinde yürürken yediği dürümün bir anda nefes borusuna kaçması sonucu fenalaştı. Bir vatandaştan sırtına vurması için yardım isteyen Sait Doğan, olay yerine çağrılan ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bilinci kapalı olarak hastaneye gelen Sait Doğan'ın nefes borusundan ciğerlerine kadar giden dürüm parçaları doktorlar tarafından çıkarıldı.