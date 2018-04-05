Bir çocuk babası olduğu öğrenilen Sait Doğan (30), şehrin en işlek caddesinde yürürken yediği dürümün bir anda nefes borusuna kaçması sonucu fenalaştı. Bir vatandaştan sırtına vurması için yardım isteyen Sait Doğan, olay yerine çağrılan ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bilinci kapalı olarak hastaneye gelen Sait Doğan'ın nefes borusundan ciğerlerine kadar giden dürüm parçaları doktorlar tarafından çıkarıldı.
Konya'da akılalmaz olay!
Karaman'da yolda yürürken yediği dürümün nefes borusuna kaçması sonucu hayatını kaybeden 30 yaşındaki Sait Doğan son yolculuğuna uğurlandı.
Etiketler: Karaman , Sait Doğan
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