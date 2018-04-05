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Konya'da akılalmaz olay!

'da yolda yürürken yediği dürümün nefes borusuna kaçması sonucu hayatını kaybeden 30 yaşındaki son yolculuğuna uğurlandı.

Bir çocuk babası olduğu öğrenilen (30), şehrin en işlek caddesinde yürürken yediği dürümün bir anda nefes borusuna kaçması sonucu fenalaştı. Bir vatandaştan sırtına vurması için yardım isteyen Sait Doğan, olay yerine çağrılan ambulansla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bilinci kapalı olarak hastaneye gelen Sait Doğan'ın nefes borusundan ciğerlerine kadar giden dürüm parçaları doktorlar tarafından çıkarıldı.

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  • 05 Nisan 2018, Perşembe 15:53
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