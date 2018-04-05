Çare leblebi!

Ensevilenkuruyemişlerinbaşında gelen leblebi;A, C ve E vitamini ile kalsiyum,demir, bakır, potasyumgibi mineraller içeriyor. Nohutkökenli olduğundan sağlığapek çok faydası bulunuyor.Lifli yapısı ile sindirim sisteminidestekliyor. Aşk hayatınıda renklendiriyor. Afrodizyaketkisi ile libidoyu artırıyor. Çiftlerde cinsel isteği ve gücü artırıyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor... Açlığı giderir. Kalp sağlığını korur. Sinir sistemini düzenler. Bağışıklığı güçlendirir. Kan şekerini dengeler. Kanserle savaşır. Sarılıktan korur.
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