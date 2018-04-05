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Çare !

Vitamin deposu , sarılık hastalığından koruyor. etkisi ile çiftlerde cinsel isteği ve gücü artırıyor.

Çare leblebi!
En sevilen kuruyemişlerin başında gelen leblebi; A, C ve E vitamini ile kalsiyum, demir, bakır, potasyum gibi mineraller içeriyor. Nohut kökenli olduğundan sağlığa pek çok faydası bulunuyor. Lifli yapısı ile sindirim sistemini destekliyor. Aşk hayatını da renklendiriyor. etkisi ile libidoyu artırıyor.
Çiftlerde cinsel isteği ve gücü artırıyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor...
Açlığı giderir.
Kalp sağlığını korur.
Sinir sistemini düzenler.
Bağışıklığı güçlendirir.
Kan şekerini dengeler.
Kanserle savaşır.
Sarılıktan korur.
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  • 05 Nisan 2018, Perşembe
  • Gazete
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