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6 bin lira maaşla çalışacak işçi arıyorlar

'nin Çemişgezek ve Pertek ilçelerinde küçükbaş hayvancılık yaparak geçimlerini sağlayan aileler, hayvanlarını yaylalara götürmek için 6 bin lira maaşla çalıştıracakları çoban bulamadıklarını söyledi.

Çemişgezek ilçesine bağlı Payamdüzü köyündeki aileler geçimlerini koyun sürüleri besleyerek sağlarken, en büyük sıkıntılarının bölgede güvenlik gerekçesiyle getirilen yayla yasağı ve çoban bulamamak olduğunu söyledi. Sürü sahibi Nihat Yıldırım, hayvancılık yapmanın artık çok zorlaştığını ifade ederek, Gıda, ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan destek beklediklerini ifade etti. Arpa ve saman fiyatlarının çok pahalı olduğunu anlatan Yıldırım, "Artık hayvancılık yapmak çok zorlaştı, ürünlerimiz para etmiyor.

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  • 03 Nisan 2018, Salı 14:30
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