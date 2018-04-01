Bahar astımı tetikliyor
Kış günlerinin ardından ışıldayan güneş, herkesi mest ediyor. Ancak uzmanlar uyarıyor: “Bahar ayları astım ataklarını ve alerjiyi tetikler. Reflü şikayetlerini artırır...”
Nisan ayıyla birlikte bahar da geldi... Güneşli ve sıcak hava herkesi cezbetti. Ancak bahar, hastalıkları da beraberinde getirdi. Mevsim geçişi dönemi olan bu aylarda, bağışıklık sisteminin zayıflamasını fırsat bilen mikroplar kendisini gösterdi. Acıbadem Taksim Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Edvin Murrja, "Bahar aylarının tetiklediği hastalıklara karşı önlem alarak korunmak gerekir. Dikkat edilmesine rağmen bu şikayetler devam ederse altta yatan nedenlerin araştırılması gerekir" dedi. Bahar aylarında sık görülen 5 hastalığı şöyle sıraladı...
Etiketler: bahar , Korunma , astım , enfeksiyon , Bahar alerjisi
- 01 Nisan 2018, Pazar
- Gazete
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