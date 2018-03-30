Aşıda büyük tehlike

Sağlık Bakanlığı Bağışıklama Danışma Kurulu üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, aşı reddinin 23 binlere çıktığını açıklayarak, rakamın kritik seviyelere ulaştığını açıkladı.
Sağlık Bakanlığı Bağışıklama Danışma Kurulu üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, aşı reddinin 23 binlere çıktığını açıklayarak, rakamın kritik seviyelere ulaştığını açıkladı.
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