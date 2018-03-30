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  1. Fazla antibiyotik karaciğeri bozabilir

da büyük tehlike

Aşıda büyük tehlike

Sağlık Bakanlığı Bağışıklama Danışma Kurulu üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, reddinin 23 binlere çıktığını açıklayarak, rakamın kritik seviyelere ulaştığını açıkladı.

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  • 30 Mart 2018, Cuma 06:59
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