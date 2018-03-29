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  1. Kim korkar varisten!

Aşka 'a

Şifa deposu , kanserden koruyor. Vücuda güç veriyor. Cinsel gücü ve isteği artırıyor...

Aşka susama
Simitleri, poğaçaları, börekleri süsleyen susam, eski tarihlerden beri faydalarıyla dikkat çekiyor. Omega 6 asitleri ile vitamin, lif ve potansiyel anti kanser özelliği taşıyan , pek çok hastalığa şifa oluyor. Aşk hayatını da renklendiriyor. Vücuda dinçlik ve enerji veriyor. Afrodizyak etkisi ile cinsel gücü ve isteği artırıyor. Hormonları destekleyip, sperm kalitesini yükseltiyor. Bunların yanı sıra şu faydaları bulunuyor...
Tansiyonu düzenler.
Kanser riskini azaltır.
Kan şekerinin yükselmesini önler.
Kolesterole iyi gelir.
Kalp damar sağlığını destekler.
Vücuttaki eklem ağrılarını keser.
Kansızlığı bitirir.
Beyin sağlığına etkilidir.
Sakinleştirir.
Sindirimi destekler. Hazımsızlığı bitirir.
Metabolizmayı hızlandırır.
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