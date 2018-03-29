Simitleri, poğaçaları, börekleri süsleyen susam, eski tarihlerden beri faydalarıyla dikkat çekiyor. Omega 6 asitleri ile vitamin, lif ve potansiyel anti kanser özelliği taşıyan susam, pek çok hastalığa şifa oluyor. Aşk hayatınıda renklendiriyor. Vücuda dinçlik ve enerji veriyor. Afrodizyak etkisi ile cinsel gücü ve isteği artırıyor. Hormonlarıdestekleyip, spermkalitesini yükseltiyor. Bunların yanı sıra şu faydaları bulunuyor... Tansiyonu düzenler. Kanser riskiniazaltır. Kan şekerinin yükselmesini önler. Kolesterole iyigelir. Kalp damar sağlığını destekler. Vücuttaki eklemağrılarını keser. Kansızlığı bitirir. Beyin sağlığınaetkilidir. Sakinleştirir. Sindirimidestekler. Hazımsızlığıbitirir. Metabolizmayı hızlandırır.
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