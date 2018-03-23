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ü vurabilir

Sinüzit gözü vurabilir
Sinüzit, burun çevresindeki kemiklerin içindeki boşlukların iltihaplı doku ile dolması sonucu ortaya çıkıyor. Sinüs (yüz kemikleri içerisinde bulunan içi hava dolu hücreler) içinde artan basınç, baş ağrısına yol açıyor. Liv Hospital Kulak Burun Boğaz Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Deniz Kaya, e bağlı baş ağrıları hakkında bilgiler veriyor: Sinüzit ağrısı, genellikle yüzün ön kısmında hissediliyor. Sinüzit, burun akıntısı, tıkanıklık ve yüzde basınç hissiyle birlikte görülebiliyor. Sinüzit tedavi edilmediğinde astım ataklarını tetikleyebiliyor. İltihabi durum göze ulaştığında ise görme problemlerine yol açabiliyor. Gripli insanlarla temastan kaçınmak ve el yıkamaya özen göstermek riski azaltıyor. Oda havasını buhar makinaları kullanarak nemlendirmek de sinüzit gelişimini engelliyor. Enfeksiyon şiddetliyse antibiyotik önerilebiliyor.
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