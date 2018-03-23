Sinüzit gözü vurabilir

Sinüzit, burun çevresindeki kemiklerin içindeki boşlukların iltihaplı doku ile dolması sonucu ortaya çıkıyor. Sinüs (yüz kemikleri içerisinde bulunan içi hava dolu hücreler) içinde artan basınç, baş ağrısına yol açıyor. Liv Hospital Kulak Burun Boğaz Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Deniz Kaya,sinüzite bağlı baş ağrıları hakkında bilgiler veriyor: Sinüzit ağrısı, genellikle yüzün ön kısmında hissediliyor. Sinüzit, burun akıntısı, tıkanıklık ve yüzde basınç hissiyle birlikte görülebiliyor. Sinüzit tedavi edilmediğinde astım ataklarını tetikleyebiliyor. İltihabi durum göze ulaştığındaise görme problemlerine yol açabiliyor. Gripli insanlarla temastan kaçınmak ve el yıkamaya özen göstermek riski azaltıyor. Oda havasını buhar makinaları kullanarak nemlendirmek de sinüzit gelişimini engelliyor. Enfeksiyon şiddetliyse antibiyotik önerilebiliyor.
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