"Eşim çabuk bitiyor!"

Eşim 32 yaşında spor hocası. Ben de 34 yaşındayım. Son 7-8 aydır aramızda ilişki pek olmuyor. Kuvvetli de biridir. Ama sertleşemiyor. Çabucak bitiriyor. Acaba doktor görsün mü?

Öncelikle cinsel ilişkideki sertleşmeyi etkileyen en önemli konu erkeğin isteği, kendine güveni ve moralidir. Yani gençliği, güçlülüğü başka bir konu... İş yerinde sıkıntısı varsa, borcu varsa, kaygısı varsa hemen sertleşme sorunu olabilir.

Bunun yanında gelin-kaynana gibi uzun süren, çözülemeyen aile içi sorunları varsa sertleşme zor olur. Uykusuzluk ve yorgunluk isteksizlik yaratarak sertleşmede azalmaya neden olabilir.

Bu da erkekleri cinsellikten soğutabilir. Arkasından da beden hormonları etkilenip sorunun iyice kalıcı hale gelmesine neden olabilir. En iyisi eşinle önce bunları konuş.

Çözebileceğiniz sorunları çözün. Her şeye rağmen şikayetleri geçmiyorsa doktor başvurusu gerekir.