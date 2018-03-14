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Poşet çaylar kanser riski taşıyor mu?



Poşet çaylar, demleme kolaylığı, kişiye göre ayarlabilen demi, tadı, rengi ve kokusu nedeniyle inanılmaz derecede rahatlık sağlıyor. Fakat son zamanlarda bu çayın sağlığı zedelediği noktasında söylentiler de var. Modern çağda, çok yoğun geçen gündelik ve iş yaşantısının bir parçası olan poşet çayın tahtı kolay kolay sarsılacağa benzemiyor. Böyle de olsa, çok kısa sürede sıcacık çay içebilme lüksünü bir kenara bırakıp, içerik olarak sağlığı tehdit edip etmediğinin araştırılması gerekir.

  • 14 Mart 2018, Çarşamba 17:41
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