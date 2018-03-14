"Arama köpekleri kanser teşhisinde kullanılabilir"





Koku duyarlı canlı ve ceset arama köpeklerinin insanlarda kanser hastalığını teşhiste kullanılması amacıyla çalışma başlatıldı.

Samsun AFAD'ın başlattığı proje kapsamında köpeklerin koku üzerinden kanseri teşhis etmesi amacıyla Türkiye'deki 8 üniversiteden gelen bilim insanlarının katılımıyla 22 kişiden oluşan bilim kurulu oluşturuldu ve ilk toplantı gerçekleştirildi.

Adli Bilimciler Derneği Başkanı ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hamit Hancı, AA muhabirine, köpeklerle kanser teşhisi yapılması konusunda AFAD'ın projesini öncelikle araştırdıklarını söyledi.

Dünyada bunun örnekleri bulunduğuna dikkati çeken Hancı, "Dünyada köpekler insanı ya da dışkı, idrar gibi şeyleri koklayarak kanser tespitinde kullanılabiliyor ama bu tıbbın yerine geçecek bir şey değil. Bunu ön tarama testi gibi algılayabiliriz. Köpeği getirip hemen kanseri teşhis etmesini bekleyemeyiz." dedi.

Bu kapsamda Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesinin ilgili branşlarındaki hocalar ve Türkiye'nin değişik üniversitelerinde görevli adli antropolog, adli veteriner hekim ve adli tıp uzmanları ile hukukçuların bir araya geldiğini anlatan Hancı, şöyle devam etti:

"Bu, olmayacak bir şey değil, yapılabilir. Türkiye'de ilk kez böyle bir toplantı gerçekleştirildi. Çok ciddi ve çok dikkatli bir çalışma. Adım adım ilerlemek zorundayız. Böyle bir çalışmayı yaparak Türkiye Cumhuriyeti'ne hediye etmek herkesin borcu. Çalışmada herkes gönüllü olarak görev alıyor."