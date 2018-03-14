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75 yaşında üniversiteye hazırlanıyor

Konya'da 70 yaşından sonra açıköğretim sınavlarına girerek ortaokulu bitirip, şu an lise son sınıf öğrencisi olan emekli 5 çocuk babası  (75), üniversite sınavına hazırlanıyor. Çalı, tek hedefinin 4 yıllık bir fakülte okumak olduğunu söyledi.

Emekli olduktan sonra zamanını iyi değerlendirmek için yarım kalan eğitimini tamamlamaya karar verdiğini belirten , şu an lise son sınıf öğrencisi olduğunu belirtti. Bir taraftan liseden mezun olmaya, bir taraftan da üniversite sınavlarına hazırlanan Sadrettin Çalı, okuyamadığını, daha sonra iş ve evlilik hayatı nedeniyle de eğitimini tamamlama fırsatı olmadığını kaydetti.

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  • 14 Mart 2018, Çarşamba 11:05
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