



Kefirin faydaları saymakla bitmiyor. Kefirin faydalarından en önemlisi; sağlıklı kilo verdirmesidir. Kilo vermek ve metabolizmanızı hızlandırmak istiyorsanız bir haftada 4 kilo verdiren kefir kürü tam size göre. İşte kefir kürünün ayrıntıları…