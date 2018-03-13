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kürü haftada 4 kilo verdiriyor!



in faydaları saymakla bitmiyor. Kefirin faydalarından en önemlisi; sağlıklı kilo verdirmesidir. ve metabolizmanızı hızlandırmak istiyorsanız bir haftada 4 kilo verdiren kefir kürü tam size göre. İşte kefir kürünün ayrıntıları…

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  • 13 Mart 2018, Salı 10:55
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