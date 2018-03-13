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Bağışıklığı güçlendiren altın tavsiyeler

Bağışıklığı güçlendiren altın tavsiyeler
Mevsim geçişlerinin yaşandığı şu günlerde havalar bir ısınmaya bir soğumaya başladı. Vücut dengesiyle oynayan bu havalar, hastalıklara davetiye çıkardı. Kıştan ilkbahara geçişlerde birçok insan, halsizlik, yorgunluk, iştah ve uyku problemlerinden yakındı. Diyetisyen Cansu Kargu ise hem vücut direncini artıracak hem de bağışıklığı güçlendirecek 6 besini sizler için sıraladı. Kefir, kivi, kış sebzeleri, nar, balık ve kuruyemişlere yeşil ışık yaktı!

1 KEFİR: Yüksek probiyotik zengini kefir, sistemini güçlendirir. Bağırsak hareketlerini düzenler. Anti kanserojendir.

2 KİVİ: Yüksek C vitamini içeriği ile hastalıklardan korur. Üstelik kabızlık problemine de önemli etki gösterir.

3 KIŞ SEBZELERİ: Son demlerini yaşayan brokoli, karnabahar, kereviz, Brüksel lahanası, ıspanak, havuç, pancar, turp tam bir şifa deposudur. Bağışıklığı destekler. Kış bitmeden sofranızda bu sebzelere yer açın.

4 NAR: Antioksidan özelliği ile vücudu temizler. Yaşlanma karşıtıdır.

5 BALIK: Haftada en az 2-3 kez balık tüketmek mevsim geçişlerinde hastalıklardan korur.

6 KURUYEMİŞLER: Ceviz, stresi azaltır. Uyku halini düzenler. Çiğ fındık, kalp ve damar sağlığı açısından oldukça faydalıdır.

YEŞİL ÇAY ÖDEMLERİ BİTİRİR...
Diyetisyen Cansu Kargu, ödemden kurtulmak için de ipuçları verdi. Bunun için şunları önerdi: "Tuzsuz beslenme şart. Baharatlı ürünler, paketli gıdalar azaltılmalı. Bol su içilmeli. Bol yeşillik, özellikle maydanoz. Kırmızı et yerine beyaz et ve kuru baklagillere ağırlık verilmesi tutulan ödemin azalmasında etkilidir. Günde 2 fincan yeşil tüketimi ödem atımını hızlandırır."
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