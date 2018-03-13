Bağışıklığı güçlendiren altın tavsiyeler

Mevsimgeçişlerininyaşandığı şugünlerde havalarbir ısınmayabir soğumayabaşladı.Vücut dengesiyleoynayan buhavalar, hastalıklaradavetiyeçıkardı. Kıştanilkbahara geçişlerde birçok insan,halsizlik, yorgunluk, iştah ve uykuproblemlerinden yakındı. DiyetisyenCansu Kargu ise hemvücut direncini artıracak hem debağışıklığı güçlendirecek 6 besinisizler için sıraladı. Kefir, kivi,kış sebzeleri, nar, balık vekuruyemişlere yeşil ışık yaktı!
1 KEFİR: Yüksek probiyotikzengini kefir, bağışıklık sisteminigüçlendirir.Bağırsak hareketlerinidüzenler. Anti kanserojendir.
2 KİVİ: YüksekC vitamini içeriğiile hastalıklardankorur. Üstelikkabızlık problemine de önemlietki gösterir.
3 KIŞ SEBZELERİ: Son demleriniyaşayan brokoli, karnabahar,kereviz, Brüksellahanası, ıspanak, havuç, pancar,turp tam bir şifa deposudur. Bağışıklığıdestekler. Kış bitmedensofranızda bu sebzelere yer açın.
YEŞİL ÇAYÖDEMLERİBİTİRİR... Diyetisyen Cansu Kargu, ödemden kurtulmak için de ipuçları verdi. Bunun için şunları önerdi: "Tuzsuz beslenme şart. Baharatlı ürünler, paketli gıdalar azaltılmalı. Bol su içilmeli. Bol yeşillik, özellikle maydanoz. Kırmızı et yerine beyaz et ve kuru baklagillere ağırlık verilmesi tutulan ödemin azalmasında etkilidir. Günde 2 fincan yeşil çay tüketimi ödem atımını hızlandırır."
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