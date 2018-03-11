Fazla kilo uyku apnesi nedeni

Toplumda sık görülmeye başlayan uyku apnesi, ciddi bir sağlık sorunu olma riski taşıyor. Uyku bozuklukları birimine en sık başvurulan hastalıkların başında geliyor. Manisa Celal BayarÜniversitesi (MCBÜ) TıpFakültesi Nöroloji AnabilimDalı Öğretim Üyesi Prof. Dr.Hikmet Yılmaz ise uyarıyor. Uyku apnesinin görülme sıklığının kilolu kişilerde 7 kat fazla olduğunun altını çiziyor. Şu bilgileri veriyor...
HORLAMA, AĞIZ KURULUĞU Hastalığın belirtileri arasında gece sık uyanıp tuvaletegitme, horlama, ağızda kuruluk, sabahları yorgun uyanma yer alıyor. Kısa boyunlu insanlarda dahaçok görülüyor. Bunların dışında kilo ve uyku apnesi arasında ciddi bir bağ bulunuyor. Fazla kilo, uykuapnesini 7 kat artırıyor. Uyku apnesi, kalp, tansiyon, şeker, epilepsi ve sara hastalıklarını tetikliyor. Depresyona bile yol açıyor."
TEDAVİ GECİKİYOR! Uyku apnesi, genellikle başka hastalıklarla da karıştırılabiliyor. Gece sık tuvalete giden hasta, prostat olduğunu düşünebiliyor. Bu durum, tedavi sürecinde gecikmeye neden oluyor. Türkiye'de 5 milyonun üzerinde uyku apnesi hastasının bulunduğunu belirten Prof. Dr. Yılmaz, "Uyku apnesi hastlarının daha rahat nefes alması için kullanılan aracı, devlet karşılıyor. Bir hastada ağır uyku apnesi varsa, ölene kadar bucihazla yatmak zorunda. Cihazı bir süre kullanıp bırakma gibi bir olasılık yok" uyarısında bulunuyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.