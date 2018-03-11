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nedeni

Fazla kilo uyku apnesi nedeni
Toplumda sık görülmeye başlayan uyku apnesi, ciddi bir sağlık sorunu olma riski taşıyor. Uyku bozuklukları birimine en sık başvurulan hastalıkların başında geliyor. Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hikmet Yılmaz ise uyarıyor. nin görülme sıklığının kilolu kişilerde 7 kat fazla olduğunun altını çiziyor. Şu bilgileri veriyor...

HORLAMA, AĞIZ KURULUĞU
Hastalığın belirtileri arasında gece sık uyanıp tuvalete gitme, horlama, ağızda kuruluk, sabahları yorgun uyanma yer alıyor. Kısa boyunlu insanlarda daha çok görülüyor. Bunların dışında kilo ve uyku apnesi arasında ciddi bir bağ bulunuyor. Fazla kilo, uyku apnesini 7 kat artırıyor. Uyku apnesi, kalp, tansiyon, şeker, epilepsi ve sara hastalıklarını tetikliyor. Depresyona bile yol açıyor."

TEDAVİ GECİKİYOR!
Uyku apnesi, genellikle başka hastalıklarla da karıştırılabiliyor. Gece sık tuvalete giden hasta, prostat olduğunu düşünebiliyor. Bu durum, tedavi sürecinde gecikmeye neden oluyor. Türkiye'de 5 milyonun üzerinde uyku apnesi hastasının bulunduğunu belirten Prof. Dr. Yılmaz, "Uyku apnesi hastlarının daha rahat nefes alması için kullanılan aracı, devlet karşılıyor. Bir hastada ağır uyku apnesi varsa, ölene kadar bu cihazla yatmak zorunda. Cihazı bir süre kullanıp bırakma gibi bir olasılık yok" uyarısında bulunuyor.
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