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Bağışıklık sistemini güçlendirmenin en doğal yolları

Kış aylarıyla birlikte artış gösteren salgın hastalıklardan korunmak için bağışıklık sistemini güçlendirmek önemli. Uzmanlara göre bunun en kolay yolu doğal besinleri tüketmek, bazı besinlere ise daha fazla ağırlık vermek.

Güçlü bir bağışıklık sisteminin, hastalıklara yakalanma riskini azalttığını ifade eden uzmanlar, doğal besinlerle dengeli ve düzenli beslenmenin, kış ayları boyunca vücudun hastalıklara karşı direncini yükselteceğini belirtiyor. Günlük beslenmede bağışıklık sistemini destekleyen en önemli besin grubunun probiyotikler olduğuna dikkat çeken hekimler, şunları söylüyor....

  • 09 Mart 2018, Cuma 16:11
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