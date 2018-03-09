Bağışıklık sistemini güçlendirmenin en doğal yolları

Güçlü bir bağışıklık sisteminin, hastalıklara yakalanma riskini azalttığını ifade eden uzmanlar, doğal besinlerle dengeli ve düzenli beslenmenin, kış ayları boyunca vücudun hastalıklara karşı direncini yükselteceğini belirtiyor. Günlük beslenmede bağışıklık sistemini destekleyen en önemli besin grubunun probiyotikler olduğuna dikkat çeken hekimler, şunları söylüyor....