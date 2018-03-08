Dar giyinme reflüyü tetikleme
Yrd. Doç. Dr. Ekrem Aslan, her 4 kişiden birinde görülen reflüye karşı uyarıyor: Karın içi basıncı arttıran dar kıyafetler, hastalığa davetiye çıkarıyor
AZ VE SIK YİYİN
Yemekler, sık aralıklarla ve küçük porsiyonlar halinde yenmelidir. Lifli gıdaların tüketilmesi reflü gelişimini azaltır. Kafeinli içecekler, baharatlı ve tuzlanmış gıdalar, gazlı içecekler, yağlı gıdalar ve çikolata reflü yakınmalarını arttırır. Yatmadan 3 saat önce yemek yenilmemesi reflü şikayetlerini azaltır.
SİGARAYI BIRAKIN
Sigara içmek, reflü hastalığında önemli bir risk faktörüdür. Sigara ve alkol tüketiminin kesilmesi reflü yakınmalarını azaltır.
SIRTÜSTÜ YATMAYIN
Özellikle gece reflü yakınması olan hastalarda yatak başının 15-20 santim kadar yükseltilmesi ve sol yan pozisyonda yatılması reflü yakınmalarını azaltır. Sırtüstü yatmak ise reflü şikayetlerini arttırır.
KİLO VERİN
Obezite, karın bölgesi yağlanmasında artış ve artmış vücut yağ dokusu, reflü için risk faktörleridir. Sağlıklı kiloda kalmak, reflüye yakalanma riskini azaltır.
EGZERSİZ YAPIN
Ağırlık kaldırma ve mekik gibi egzersizler, reflü ağrısını arttırır. Hafif ve orta düzey egzersizler (tempolu yürüme, yüzme, aerobik egzersizler gibi) ise hastalığakalkan olur.
BOL GİYİNİN
Dar çamaşırlar ve kıyafetler karın içi basınç artışına neden olduğundan reflüyü tetikler. Reflü hastalığına karşı sıkmayan, rahat kıyafetlerin tercih edilmesi önemlidir.
ENDOSKOPİ YAPTIRIN
50 yaşın üzerinde yeni başlayan reflü yakınması olanlar veya 5 yıldan uzun süredir haftada birden fazla reflü atağı olanların endoskopi yaptırması gerekir. Ailesinde yemek borusu kanseri öyküsü olanlar ile kilo kaybı, kansızlık, reflü şikayetlerine eşlik eden yutma güçlüğü veya ağrılı yutma ve kanlı kusma gibi alarm semptomu olan hastaların yaşına bakılmaksızın endoskopi ile değerlendirilmeleri gerekir.
BUNLARDAN UZAK DURUN
Alkollü içecekler
Kahve
Siyah çay
Sosis, salam, sucuk
Portakal, portakal suyu, limon suyu, greyfurt
Kızılcık suyu, domates suyu, salça
Sirke, turşu, ekşi kremalı çorbalar
Koruyucu içeren konserve gıdalar
Gazlı içecekler
Kızartılmış gıdalar
Kuru soğan, çiğ sarımsak, yağlı peynir
Çikolata
Patates cipsi
BUNLARI TÜKETİN
Uzmanlar, reflü hastalığına iyi gelen besinleri şöyle sıralıyor:
Elma
Yulaf
Balık
Kereviz
Süt
Lahana
Muz
Nane
Brokoli
Şeftali
Haşlanmış patates
Etiketler: gazlı içecek , reflü
- 08 Mart 2018, Perşembe
- Gazete
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