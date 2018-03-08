Bu grip 300 milyon kişiyi öldürebilir!

'Avustralya gribi' adı verilen yeni bir salgının gelmekte olduğunu belirten Quick, hayvandan insana geçebilen virüsün dünya genelinde 33 milyon kişiyi etkileyebileceğini söyledi.

SİNSİCE İLERLİYOR

Virüsün insan vücuduna girdikten 4 gün sonra semptomların ortaya çıktığını ifade eden Quick, hastalığın sinsi bir şekilde ilerlediği için öldürücü olabileceğine dikkat çekti.

GELECEK 200 GÜN ÇOK KRİTİK

Önümüzdeki 200 günün virüsün yayılma hızında kritik olduğunu söyleyen Quick, 2 yıl içinde 300 milyon kişinin hayatını kaybetme riski altında olduğunu söyledi.

Quick, hastalıktan korunmak için özellikle ucuz ve işlenmiş hayvansal gıda tüketiminden kaçınılması gerektiğini belirtti.