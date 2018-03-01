Roka aşka deva!

Yeşil yapraklı, acımsı bir tada sahip roka, salataların vazgeçilmez yeşillikleri arasında bulunuyor. A, K, P ve C Vitamininin yanı sıra kalsiyum, folat gibi önemli mineraller içeriyor. Uzmanların bolbol tüketilmesinitavsiye ettiği roka, cinsel hayatta da güç veriyor. Afrodizyak etkisiyle cinsel isteğiartırıyor. Erkeklerde iktidarsızlığı, kadınlarda ise cinsel isteksizliğibitiriyor. Ayrıca vücuda enerji veriyor. Kanserden koruyor. Kemiklerigüçlendiriyor. Kan şekerini dengeleyen roka, kanı temizliyor. Damar tıkanıklığını önlüyor. Hazmı kolaylaştırıyor. Kabızlığı bitiriyor.
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