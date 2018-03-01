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aşka deva!

Roka aşka deva!
Yeşil yapraklı, acımsı bir tada sahip roka, salataların vazgeçilmez yeşillikleri arasında bulunuyor. A, K, P ve C Vitamininin yanı sıra kalsiyum, folat gibi önemli mineraller içeriyor. Uzmanların bol bol tüketilmesini tavsiye ettiği roka, cinsel hayatta da güç veriyor. Afrodizyak etkisiyle cinsel isteği artırıyor. Erkeklerde iktidarsızlığı, kadınlarda ise cinsel isteksizliği bitiriyor. Ayrıca vücuda enerji veriyor. Kanserden koruyor. Kemikleri güçlendiriyor. Kan şekerini dengeleyen , kanı temizliyor. Damar tıkanıklığını önlüyor. Hazmı kolaylaştırıyor. Kabızlığı bitiriyor.
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