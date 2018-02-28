Hayatın ana besini
Anne sütünün yerine hiçbir besin geçemedi. Bu nedenle yeni doğum yapan kadınların beslenmeleri son derece önemliydi. Karbonhidrat ve yeşil yapraklı sebzelerin sütü arttırdığı belirtildi. Ağır diyetlerden ise uzak durulması istendi...
SU İÇİN: Süt üretiminin yeterli olmasında en önemli koşul, annenin tükettiği sıvı miktarıdır. Günde 3-3.5 litre sıvı tüketimi, sütü arttırıyor. Yeterli su tüketemeyen anneler; suyun yanı sıra şekersiz bitki çayları, ayran, çorba ve şekersiz meyve kompostoları içerek sıvı tüketimlerini arttırabilirler.
REJİMDEN UZAK DURUN : Emzirme döneminin ilk altı ayında yapılan zayıflama diyetleri, süt üretimini ciddi anlamda azaltıyor. Bu nedenle emziren annelerin, bebek ek besinlere geçene kadar zayıflama diyeti yapmaması önerilir. İlk altı ay sadece yeterli ve dengeli beslenmeye dikkat edilmelidir. Bebek ek besinlere başladıktan sonra bir uzman yardımı ile zayıflama süreci başlatılabilir.
MUTLAKA MAKARNA VE PİLAV YEMELİSİNİZ: Emziren annenin beslenmesinde mutlaka ekmek, pilav, makarna ve meyve gibi karbonhidrat kaynakları yer almalıdır. Şekerli besinlerin süt yaptığına inanılması bir şehir efsanesinden öte değildir. Son zamanlarda yapılan bilimsel araştırmalar, şekerli besinlerin süt verimini arttırmadığını ortaya koydu. Beyaz şeker yerine kaliteli karbonhidrat kaynakları olan tam tahıllı ürünler tercih edilmelidir.
YULAF EZMESİ TÜKETİN: Günde 1 kase yulaf ezmesi yemeyi ihmal etmeyin. Çünkü bu süt üretimini desteklemektedir.
YEŞİL YAPRAKLI SEBZELERİ MENÜDEN ÇIKARMAYIN: Koyu yeşil yapraklı sebzelerin anne sütünü arttırmaya yardımcı olduğu bilinmektedir. Salatalarınızda roka, maydanoz gibi yeşilliklere yer açabilirsiniz. Ayrıca semizotu, ıspanak ve pazı gibi sebzeleri de haşlayarak, sebze yemeği şeklinde veya az yağda çok öldürmeden kavurarak tüketebilirsiniz.
TURUNCULARI SOFRANIZA ALIN: Havuç, bal kabağı, kavun gibi turuncu renkte olan ve beta karotenden zengin olan sebzeler süt üretimini arttırmaya yardımcıdır. Özellikle havuç ve bal kabağını; çorbalarınızda, yemeklerinizde ve tatlılarınızda kullanabilirsiniz.
PROTEİN ÜRÜN LERİ OLMADAN OLMAZ: Sütün ana yapısında da yer alan protein, süt veren annelerin beslenmesinde yer alması gereken bir kaynaktır. Emziren anneler, her gün düzenli olarak süt, yoğurt, ayran, peynir, yumurta, et, tavuk, balık gibi kaliteli protein kaynaklarını tüketmelidirler. Ayrıca emziren annelerin her gün düzenli olarak kefir tüketmeleri de gerekir.
FESLEĞENİN ETKİSİNİ UNUTMAYIN: Fesleğen bitkisinin de düzenli kullanımda anne sütünü arttırabileceği bilinir. Yemeklerinizde fesleğene daha çok yer açın.
ARPA MUCİZESİ: Malt içecek olarak tercih edilen, arpa ile hazırlanmış yiyeceklerin veya çimlenmiş arpa suyunun, anne sütünün verimliliğini ciddi anlamda arttırdığı gözlenmiştir. Ülkemiz için yeni bir kavram olsa da, birçok ülkeden uzun zamandır anne sütünü arttırmak için kullanılan bir tahıldır.
REZENE İÇİN: Araştırmalar; rezene tohumunun ve rezene çayının süt miktarını arttırmakta yararlı olduğunu ortaya çıkarmıştır. Rezenenin aşırı tüketiminin ise süt üretimini tamamen durdurabileceği de biliniyor. Rezeneyi sadece çay olarak tüketmek zorunda değilsiniz. Suda haşlayarak veya az yağda çevirerek de tüketmeniz mümkün.
EMZİREN ANNELERE SÜTLERİNİ ARTTIRACAK SÜPER ÇORBA
Malzemeler :
✖ 100 gram dana biftek
✖ 1 çay bardağı dolusu arpa
✖ 2 yemek kaşığı zeytinyağı
✖ 1 orta boy soğan
✖ 3 orta boy domates
✖ 2 orta boy havuç
✖ 4 su bardağı su
✖ 1 silme çay kaşığı karabiber
✖ 1 silme çay kaşığı tuz
✖ 2 çay bardağı ince kıyılmış fesleğen
Yapılışı: Bifteği haşlayınız. Haşlanmasına yakın arpayı ilave ediniz. Haşlandıktan sonra bifteği ince şeritler halinde doğrayınız. Tekrar et suyunun içine ekleyiniz. Havuçları, domatesleri ve soğanı soyup rendeleyiniz. Bir yemek kaşığı zeytinyağında yakmadan rendelenmiş malzemeleri ve fesleğeni hafifçe çeviriniz. Sebzeler yumuşayıncaya kadar 20 dakika orta ateşte pişiriniz. Taneli olarak veya blendarden geçirerek süzülmüş olarak tüketebilirsiniz. Afiyet olsun.
- 28 Şubat 2018, Çarşamba
- Gazete
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