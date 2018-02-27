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Aşk iksiri

Mucizevi baharat , Alzheimer’dan koruyor. Kan şekerini dengeliyor. Afrodizyak etkisi ile cinsel gücü artırıyor...

Aşk iksiri zerdeçal
Daha çok yemeklerde baharat olarak kullanılan zerdeçal; demir, potasyum, B6 ve C vitamini içeriyor. Çok eski yıllardan bu yana doğal bir şifa kaynağı olarak bilinen bu mucizevi baharatın sağlığa olan faydaları herkes tarafından biliniyor. Kanserden gribe kadar pek çok rahatsızlığa şifa olan , cinsel yaşama da renk katıyor. İçeriğinde C vitamini ile vücuda güç veriyor. Afrodizyak etki gösterip cinsel gücü artırıyor. Doğurganlığı destekliyor. Zerdeçalın diğer faydaları şöyle sıralanıyor...
Kan serli hücrelerin yenilenmesini engeller.
Romatizma ve eklem ağrılarını dindirir.
Kan şekerini dengeler.
Kolesterolü düşürür.
Bağışıklık sistemini güçlendirir.
Kilo vermeye yardımcı olur.
Sindirimi kolaylaştırır.
Demans ve Alzheimer'dan korur.
Karacigeri besler, yağlanmayı önler.
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