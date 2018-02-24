Grip felç ediyor
Grip ve soğuk algınlığına neden olan viral enfeksiyonlar, beyin iltihabına yol açıyor. Bu durum felce hatta ölüme bile neden olabiliyor!
UÇUK, SİNEK ISIRIĞI
Beyin iltihabına; virüs, bakteri, mantar gibi birçok mikroorganizma sebep olabiliyor. Dudak çevresinde oluşan uçuğa sebebiyet veren Herpes virüsü, sivrisinek ısırığı sonrası bulaşabilen virüsler, kene ısırığı sonrası bulaşabilen virüsler, kuduz virüsü, kabakulak, kızamıkçık gibi çocukluk çağı virüsleri beyin iltihabına yol açabiliyor.
İHMAL ETMEYİN!
Genellikle yeterli sıvı alımı ve dinlenme ile geçen grip, hastalığı ağır geçiren kişilerde ve tedavi edilmediğinde beyin iltihabı ile sonuçlanıyor. Söz konusu iltihap unutkanlık, konuşma ve görme zorluğu, halsizlik gibi belirtilerle kendisini gösteriyor. İlerleyen durumda koma ve ölüm gibi ciddi sonuçlarla sonlanabiliyor. Kesin tanı, beyin omurilik sıvısından veya beyinden örnek alınarak laboratuvar ortamında bu örneğin incelenmesiyle belirleniyor.
İLAÇLA TEDAVİ EDİLEBİLİYOR
Beyin iltihabı, hafif geçirilen vakalarda yatak istirahati, yeterli sıvı alımı ile tedavi ediliyor. Daha ağır vakalarda ise yoğun bakım tedavisi öneriliyor. Beyin iltihabına en sık sebep virüsler olduğu için bahsi geçen tedavilerin yanına genellikle anti-viral ilaç tedavisi eklenebiliyor.
- 24 Şubat 2018, Cumartesi
- Gazete
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