Vanilyada mutluluk var!

Kokusu ile herkesi mest eden vanilyanın faydaları saymakla bitmiyor. Sinir sistemini uyaran bu mucizevi bitki, afrodizyak etkisiyle mutluluk kapılarını açıyor. Cinselgücü ve isteği artıyor. Enerji ve canlılık veriyor. Doğurganlığı artırıyor. Soğuk algınlığı astım gibi üst solunum yolu hastalıklarına şifa oluyor. Şifa deposu vanilyanın diğer faydaları ise şöyle biliniyor...
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