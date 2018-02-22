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da mutluluk var!

Vanilyada mutluluk var!
Kokusu ile herkesi mest eden vanilyanın faydaları saymakla bitmiyor. Sinir sistemini uyaran bu mucizevi bitki, afrodizyak etkisiyle mutluluk kapılarını açıyor. Cinsel gücü ve isteği artıyor. ve canlılık veriyor. Doğurganlığı artırıyor. Soğuk algınlığı astım gibi üst solunum yolu hastalıklarına şifa oluyor. Şifa deposu nın diğer faydaları ise şöyle biliniyor...

Sakinleştiriyor. Depresyonu önlüyor.
Bağırsakları çalıştırıyor. Hazmı kolaylaştırıyor.
Mide rahatsızlıklarını önlüyor.
Öksürüğü, boğaz ağrısını kesiyor.
Koklandığında mide bulantısını dindiriyor.
Ateşi düşürüyor.
Cildi gençleştiriyor.
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  • 22 Şubat 2018, Perşembe
  • Gazete
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