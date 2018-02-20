Hipertansiyona limon suyu sarımsak
Kan basıncının aniden yükselmesiyle ortaya çıkan hipertansiyon, hayatı tehdit ediyor. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Sabri Demircan, hastalara “İlaç tedavisini sakın bırakmayın” diyor
YAŞLA BERABER ARTIYOR
Hipertansiyon, kalp ve damar sisteminin balansının bozulmasından kaynaklanıyor. Heyecan, yorulma, üzüntü gibi faktörlerle ilişkili kalbin atım gücünde anormal artış ve damar sisteminde büzüşme kan basıncının yükselmesine sebep oluyor. Kan damarlarının, gevşeme yeteneğini daha çok kaybetmesinden dolayı hipertansiyon hastalığı, yaşlılarda daha çok görülüyor. Genetik faktörler hipertansiyon riskini artırıyor. Böbrek yetmezliği, böbrek damar hastalığı, ana atar damarda doğuştan darlık ve bazı ilaçlar, hipertansiyona neden oluyor.
AĞRI, ATEŞ BASMASI
Baş ağrısı, ateş basması, ensede ağrı, nefes darlığı gibi belirtiler, tansiyonun yükseldiğine işaret ediyor. İlaçlarla kontrol edilmediği ve hastanın ilacı bıraktığı durumlarda hastanın yaşam kalitesini olumsuz etkiliyor. Beyin kanaması, hatta felce bile neden olabiliyor.
KAFEİN ZARARLI
Tedavide ilaç kullanımının yanı sıra, beslenme de hayati önem taşıyor. Hipertansiyonlu kişilerin diyetinde tuz kısıtlaması yapması gerekiyor. Kilo aldırıcı, yağlı ve karbonhidrat içeriği fazla olan besinleri ve kafeini ölçülü olmaları gerekiyor.
LİBİDO DÜŞMANI
Tansiyonu olan hastalarda ilgi uyandıran konuların başında cinsel yaşam geliyor. Tansiyon, libidonun düşmesine neden olabiliyor. Hastayı cinsel ilişki sırasında yorabiliyor. Cinsel gücü artıran ilaca ihtiyaç duyan hastaların bunu mutlaka doktorları ile paylaşmaları ve ilacı hekim kontrolünde almaları gerekiyor.
TEDAVİSİ ÖMÜR BOYU
Hastaların, hipertansiyon tedavisinin 'ömür boyu' olduğunu bilmesi gerekiyor. Tedavide kullanılan ilaçların tansiyonu düşürmesi, hastalarda 'İyileştim' düşüncesi yaratıyor. Prof. Dr. Sabri Demircan, tedavinin kesilmesi ile tansiyonun tekrar eski değerlerine ulaşacağının altını çiziyor. Bu nedenle tedaviye ara verilmemesini, en az yılda bir kez doktora kontrole gidilmesi gerektiğini belirtiyor.
GELENEKSEL YÖNTEMLERİ DENEYİN
Düzenli ilaç tedavisi altında olan veya ilaç kullanmayan hastalarda özellikle duygusal olaylar, yorulma, aşırı yemek yeme gibi faktörlerle tansiyon yükselmesi olabiliyor. Bu durumlarda istirahate rağmen kan basıncı hala yüksekse limon suyu, sarımsak gibi geleneksel yöntemler öneriliyor. Bu yöntemlerle ilgili kısıtlı veriler olmakla birlikte, aşırı şikayeti olan olgularda dil altı ve çiğneme yoluyla bazı hızlı tansiyon düşürücü ilaçların alınması da uygun oluyor.
BUNLARI TÜKETİN
Brokoli
Ispanak
Kabak
Patates
Domates
Çilek
Turunçgiller
Muz
Elma
Süt ve süt ürünleri
Balık
Etiketler: Hipertansiyon , limon , sarımsak
- 20 Şubat 2018, Salı
- Gazete
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