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Yol Durumu
  1. Vertigonu susuz bırakma
  2. Kış geceleri kilo aldırıyor

Güç de

Şifa deposu bir kuruyemiş olan , vücuda enerji veriyor. Libidoyu yükseltip cinsel isteksizliği bitiriyor. Ayrıca kalp ve böbreği koruyor...

Güç leblebide
Nohut kökenli leblebi, içeriğindeki vitamin ve mineraller ile dikkat çekiyor. Sağlık açısından pek çok faydası bulunan bu mucizevi kuruyemiş, A, C, E vitaminleri ile kalsiyum, demir, bakır, potasyum mineralleri içeriyor. Cinsel hayata da renk katıyor. Libidoyu yükselterek, cinsel isteği artırıyor. Vücuda enerji verip erken boşalma ve isteksizliği ortadan kaldırıyor. Kalp ve böbrekleri de koruduğu bilinen nin diğer faydaları ise şöyle sıralanıyor:
Lifli yapısı ile tok tutuyor.
Kötü kolesterolü düşürüyor.
Kalp sağlığını koruyor.
Kaliteli bir uyku düzeni sağlıyor.
Sinir sistemini koruyor.
Bağışıklığı güçlendiriyor.
Kadın hastalıklarından koruyor.
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