Güç leblebide

Nohutkökenli leblebi,içeriğindekivitamin veminerallerile dikkatçekiyor.Sağlıkaçısından pek çokfaydası bulunan bumucizevi kuruyemiş,A, C, E vitaminleriile kalsiyum, demir,bakır, potasyummineralleri içeriyor.Cinsel hayatada renk katıyor.Libidoyu yükselterek,cinsel isteği artırıyor.Vücuda enerji veriperken boşalma veisteksizliği ortadankaldırıyor. Kalp veböbrekleridekoruduğu bilinenleblebinin diğerfaydaları ise şöylesıralanıyor: Lifli yapısı iletok tutuyor. Kötü kolesterolüdüşürüyor. Kalp sağlığınıkoruyor. Kaliteli bir uykudüzeni sağlıyor. Sinir sisteminikoruyor. Bağışıklığı güçlendiriyor. Kadın hastalıklarındankoruyor.
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