Maydanoz-hünnap-greyfurt yaşlanmayı unut

ilerledikçe, romatizma, kalp, mide ve şeker gibi hastalıklara yakalanma riski artıyor.Çünkü hem yıllara meydan okumak hem de sağlıklı kalmanın sırrı doğru beslenmeden geçiyor. Medical Park Fatih Hastanesi, yaşlanmayı geciktiren ve kişiyi genç tutan beslenme sırları hakkında şu önerileri veriyor: Yaşlanma, her canlıda görülen ve tüm işlevlerde azalmaya neden olan bir süreçtir. Ancak dengeli beslenip, vücuda ihtiyacı olan vitaminleri sağlayarak çok daha genç ve sağlıklı görünmek mümkün olabiliyor.Yaşlanmaya bağlı olarak insan vücudunda şu değişiklikler yaşanır:Kemiklerdeki kalsiyum miktarında azalma olur. Buna bağlı olarak kırık riski artar.Vücuttaki su yüzdesi azalarak yüzde 60'dan yüzde 50'ye düşer.Ağız ve diş problemleri ortaya çıkar.Mide, fonksiyonları azalır.Metabolizma yavaşlar.D vitamini eksikliği, önemli hastalılara davetiye çıkarır. Düzenli aralıklarla D vitamini düzeyimizi ölçtürmeliyiz. En önemli D vitamini kaynağı olan güneşten günde 15 dakika faydalanmak çok önemli. Gerekirse doktor gözetiminde takviye alınmalıdır. Antioksidan vitaminleri, düzenli bir şekilde tüketmek yaşlanma sürecini geciktirir. Bitter çikolata, ceviz, yaban mersini, kızılcık, enginarbarbunya, böğürtlen ve kişniş en zengin antioksidan vitamin içeren besinlerdir.Tatlı krizlerini bastırmak için meyvelerden yararlanın. Paketli ürünlerden uzak durun. Hem sağlıklı hem de lezzetli önerileri dikkate alın.1 kase yoğurt veya 1 bardak süt içine eklenen 1-2 porsiyon kuru veya taze meyve, toz tarçın, 1 tatlı kaşığı bal ile ara öğün yapılabilirsiniz. Un ve şeker yerine,yapabilir, 1 bardak süt ile ara öğün olarak tüketebilirsiniz.Faydalı gıdalarla cilt kırışıklıkları da önlenebiliyor:Günde en az 2.5 litre su içmek, cildi nemlendirerek pürüzsüzleştiriyor.İçerisinde antioksidan, omega-3 yağ asitleri, bakır ve yüksek kaliteli protein gibi maddeler barındıran tüm gıdalar kırışıklıkların oluşumunu engelliyor.Koyu renkli meyveler ve sebzeler, fındık, badem, ceviz, baklagiller, fasulye, mercimek, yumurta, karaciğer, yağlı balıklar, keten tohumu, beyaz çay , cildi gençleştiriyor.Düzensiz uyku, sigara ve stres ise kırışıklıkları arttırıyor.beslenme, yaşlıyık etkilerini en aza indiriyor. Gençlik iksiri niteliğindeki reçete ise şöyle:oldukça kuvvetli bir antioksidandır. Koyu yeşil yapraklı sebzeler (ıspanak, pazı gibi), mercimek, kırmızı biber, domates, kayısı, maydanoz , kuşburnu, erik, hünnap, kivi, portakal ve greyfurt (düzenli ilaç kullananlar tüketmemelidir) "antaksantin" kaynağıdır. Bunların yanı sıra badem, ceviz de tüketilebilir.Az yağlı et, brokoli, yer fıstığı ve somon balığı DNA hasarını engeller.Tek kaynağı hayvansal kaynaklı besinler (et, süt, peynir, yumurta) olduğu unutulmamalıdır.Hem yaşlanma sürecini yavaşlattığı hem de kanserden koruyucu özellikler taşıdığı biliniyor.