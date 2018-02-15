Maydanoz-hünnap-greyfurt yaşlanmayı unut
Diyetisyen Sevil Nas Şan, hastalıklara kalkan olup gençlik vaat eden gıdaların listesini verdi. “Maydanoz, greyfurt, hünnap ve badem, yaşlılığa meydan okur” dedi
KİLO KAYBI
Yaşlanmaya bağlı olarak insan vücudunda şu değişiklikler yaşanır:
Vücut ağırlığı azalır. Özellikle 80 yaşından sonra ağırlık kaybı belirginleşir.
Kemiklerdeki kalsiyum miktarında azalma olur. Buna bağlı olarak kırık riski artar.
Eklem esnekliğinde azalma nedeni ile hareketlilik azalır.
Vücuttaki su yüzdesi azalarak yüzde 60'dan yüzde 50'ye düşer.
Tat ve koku duyusu azalır.
Ağız ve diş problemleri ortaya çıkar.
Yutma güçleşir.
Mide, fonksiyonları azalır.
Karaciğer ve safra fonksiyonları bozulur.
Metabolizma yavaşlar.
D VİTAMİNİ ÖNEMLİ
D vitamini eksikliği, önemli hastalılara davetiye çıkarır. Düzenli aralıklarla D vitamini düzeyimizi ölçtürmeliyiz. En önemli D vitamini kaynağı olan güneşten günde 15 dakika faydalanmak çok önemli. Gerekirse doktor gözetiminde takviye alınmalıdır. Antioksidan vitaminleri, düzenli bir şekilde tüketmek yaşlanma sürecini geciktirir. Bitter çikolata, ceviz, yaban mersini, kızılcık, enginar, barbunya, böğürtlen ve kişniş en zengin antioksidan vitamin içeren besinlerdir.
KURU MEYVELER
Tatlı krizlerini bastırmak için meyvelerden yararlanın. Paketli ürünlerden uzak durun. Hem sağlıklı hem de lezzetli önerileri dikkate alın. Kuru kayısı, hurma ve kuru incir gibi kuru meyvelerden oluşan az şekerli tatlılar yiyebilirsiniz. 1 kase yoğurt veya 1 bardak süt içine eklenen 1-2 porsiyon kuru veya taze meyve, toz tarçın, 1 tatlı kaşığı bal ile ara öğün yapılabilirsiniz. Un ve şeker yerine, kuru meyve, portakal-limon kabuğu ve tarçından oluşan kek yapabilir, 1 bardak süt ile ara öğün olarak tüketebilirsiniz.
KIRIŞIKLIĞA BEYAZ ÇAY
Faydalı gıdalarla cilt kırışıklıkları da önlenebiliyor:
Günde en az 2.5 litre su içmek, cildi nemlendirerek pürüzsüzleştiriyor.
İçerisinde antioksidan, omega-3 yağ asitleri, bakır ve yüksek kaliteli protein gibi maddeler barındıran tüm gıdalar kırışıklıkların oluşumunu engelliyor.
Koyu renkli meyveler ve sebzeler, fındık, badem, ceviz, baklagiller, fasulye, mercimek, yumurta, karaciğer, yağlı balıklar, keten tohumu, beyaz çay, cildi gençleştiriyor.
Düzensiz uyku, sigara ve stres ise kırışıklıkları arttırıyor.
BUNLARI TÜKETİN
Doğu beslenme, yaşlıyık etkilerini en aza indiriyor. Gençlik iksiri niteliğindeki reçete ise şöyle:
Badem-ceviz: "Astaksantin" oldukça kuvvetli bir antioksidandır. Koyu yeşil yapraklı sebzeler (ıspanak, pazı gibi), mercimek, kırmızı biber, domates, kayısı, maydanoz, kuşburnu, erik, hünnap, kivi, portakal ve greyfurt (düzenli ilaç kullananlar tüketmemelidir) "antaksantin" kaynağıdır. Bunların yanı sıra badem, ceviz de tüketilebilir.
Brokoli DNA hasarını önler: Az yağlı et, brokoli, yer fıstığı ve somon balığı DNA hasarını engeller.
B12 vitamini: Tek kaynağı hayvansal kaynaklı besinler (et, süt, peynir, yumurta) olduğu unutulmamalıdır.
Zerdeçal: Hem yaşlanma sürecini yavaşlattığı hem de kanserden koruyucu özellikler taşıdığı biliniyor.
Etiketler: kuru meyve , beyaz çay , maydanoz
- 15 Şubat 2018, Perşembe
- Gazete
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