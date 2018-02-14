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Yabana atma!

Kansersavar bir meyve olan , afrodizyak etkisiyle cinsel isteği artırıyor. İktidarsızlığı bitiriyor...

Yabana atma!
Cinsel hayatta sorun yaşayanların imdadına yaban mersini yetişiyor. Kan damarlarını rahatlatıp, dolaşımı güçlendiren özellikle erkeklerde afrodizyak etki gösteriyor. Kan akışını artırıp cinsel ilişki sırasında penisteki kanın artmasını sağlıyor. Bu da daha sert ve daha uzun ereksiyon anlamına geliyor. Bu özelliğinden dolayı 'aşkın süper besini' denilen yaban mersini, kolesterolü düşürüyor, birçok derde deva oluyor. Yaban mersininin sağlığa yararlarından bazıları şöyle sıralanıyor...
Antioksidan özelliği ile hastalıklardan korur.
Vücuda enerji ve zindelik verir.
Yaşlanmayı geciktirir.
Ağrı kesici ve iltihap giderici özelliktedir.
Boğaz ağrısı ve idrar yolu iltihaplarını keser.
Mide ülseri, ağız ve diş hastalıklarını engeller.
Antikanserojen özelliğiyle kanserden korur.
Gözleri besler ve korur.
Kalp damar hastalıklardan korur.
Damar tıkanıklığını giderir.
Sakinleştirir. Mutluluk verir.
Beyin hücrelerini besler.
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  • 14 Şubat 2018, Çarşamba
  • Gazete
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