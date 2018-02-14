Yabana atma!
Kansersavar bir meyve olan yaban mersini, afrodizyak etkisiyle cinsel isteği artırıyor. İktidarsızlığı bitiriyor...
Antioksidan özelliği ile hastalıklardan korur.
Vücuda enerji ve zindelik verir.
Yaşlanmayı geciktirir.
Ağrı kesici ve iltihap giderici özelliktedir.
Boğaz ağrısı ve idrar yolu iltihaplarını keser.
Mide ülseri, ağız ve diş hastalıklarını engeller.
Antikanserojen özelliğiyle kanserden korur.
Gözleri besler ve korur.
Kalp damar hastalıklardan korur.
Damar tıkanıklığını giderir.
Sakinleştirir. Mutluluk verir.
Beyin hücrelerini besler.
Etiketler: Yaban mersini
- 14 Şubat 2018, Çarşamba
- Gazete
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