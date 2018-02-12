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  2. Böbrek taşına günde 1 bardak süt

la mutlu kal!

Sinirleri kuvvetlendiren , cinsel arzuyu artırıyor. Çiftlere mutluluk veriyor...

Hardalla mutlu kal!
Doğanın sunduğu en faydalı bitkiler arasında bulunan , tıpta da geniş ver kaplıyor. İlaç sanayinde kullanılan hardalın, sağlığımıza pek çok katkısı bulunuyor. Çiftlerin de yardımına koşan hardal, cinsel arzuyu artırıp mutluluk veriyor. Afrodizyak etkisiyle cinsel isteksizliği bitiriyor. Sinirleri kuvvetlendiren hardal, mide dostu olma özelliği ile hazmı kolaylaştırıyor. Şifa deposu hardalın diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
Grip, bronşit, soğuk algınlığı gibi hastalıktan koruyor. Terletici özelliği ile bu hastalıkların daha rahat atlatılmasını sağlıyor.
İltihaplı eklem ağrılarını iyileştiriyor.
Yanıkları iyileştiriyor.
Sinirleri gevşetiyor. Sakinleştiriyor.
Astım, Koah gibi akciğer hastalıklarına oluyor.
Antioksidan özelliği ile kanserden koruyor.
Diş ağrılarını hafifletiyor.
Cildi güzelleştiriyor.
İştah açıyor.
Saçların uzamasını sağlıyor.
Kabızlık problemini bitiriyor.
Bal ve hardal, karıştırılarak yendiğinde göğüs ağrılarını gideriyor.
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  • 12 Şubat 2018, Pazartesi
  • Gazete
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