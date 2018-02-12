Hardalla mutlu kal!
Sinirleri kuvvetlendiren hardal, cinsel arzuyu artırıyor. Çiftlere mutluluk veriyor...
Grip, bronşit, soğuk algınlığı gibi hastalıktan koruyor. Terletici özelliği ile bu hastalıkların daha rahat atlatılmasını sağlıyor.
İltihaplı eklem ağrılarını iyileştiriyor.
Yanıkları iyileştiriyor.
Sinirleri gevşetiyor. Sakinleştiriyor.
Astım, Koah gibi akciğer hastalıklarına şifa oluyor.
Antioksidan özelliği ile kanserden koruyor.
Diş ağrılarını hafifletiyor.
Cildi güzelleştiriyor.
İştah açıyor.
Saçların uzamasını sağlıyor.
Kabızlık problemini bitiriyor.
Bal ve hardal, karıştırılarak yendiğinde göğüs ağrılarını gideriyor.
- 12 Şubat 2018, Pazartesi
- Gazete
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