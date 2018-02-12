Bacaklardaki ağrı varis habercisi
Kadınların kabusu varis; ağrı, şişlik gibi belirtiler gösteriyor. Uzmanlar uyarıyor: “Krem fayda etmez, ihmal etmeyin...”
KREM ÇÖZÜM DEĞİL
"Damar içindeki basıncın artması sonucu, damarların genişlemesi söz konusu olduğu için varislerin, krem ile ortadan kalkması mümkün değildir" diyen Aksoy, "Varislerin nedeni, toplardamarların içindeki kapakçıkların yetersizliğidir. Bu kapakçıkların yetersiz çalışması sonucunda ayak bileğine doğru kan basıncı artar ve genişlemiş damarların içinde pıhtı gelişebilir. Varis sadece estetik bir problem değil, bir sağlık problemidir. Bu nedenle damara müdahale edilmeden yapılan girişimler, buz dağının sadece tepesini tıraşlar ama problem devam eder" ifadesini kullanıyor.
ERKEN TEDAVİ ŞART
İnternet başta olmak üzere çeşitli yayın organlarında, "Varisten krem kullanarak ya da basit yöntemlerle kurtulmanın mümkün olduğu" yönünde pek çok bilgi ve reklam bulunuyor. Aksoy, varislerin krem kullanılarak ortadan kalkmasının mümkün olmadığını vurguluyor. Varisten kurtulmak için tek çözüm yolunun ameliyat olduğu söylemlerinin de hatalı olduğuna dikkati çeken Aksoy, "At kestanesi özü gibi bitkisel formüller içeren kremler, bacaklardaki ağrıyı azaltabilir. Ancak görüntüyü düzeltmez. Bugün varislerin çözümünde lazerle, radyofrekans veya yapıştırıcı yöntemi ile ameliyata gerek olmadan çözüm bulmak mümkün. İhmal edilmiş varislerde girişimin boyutları da büyür. Bu nedenle erken başvurmak daha hafif çözümlere imkan tanır" diyor.
TOPUKLU AYAKKABI EN BÜYÜK SEBEP
Varise yol açan nedenlerin başında yüksek topuklu ayakkabılar geliyor. Kanın doğru pompalanmasını engelleyip varise sebebiyet veriyor.
HER ZAMAN BELİRTİ VERMEZ
Toplumda "Varis her zaman kendini belli eder" şeklinde bir algı bulunduğunu, ancak bunun yanlış olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Murat Aksoy, "Sanılanın aksine varis, kendini her zaman göstermeyebilir ve beklenen varisler görülmeyebilir. Hastalık kendini sadece, sabahları olmayan ama akşama doğru artan bacaklarda ağrı, sızı ve şişlik şikayeti ile belli edebilir" açıklamasını yaptı.
SARIMSAK MUCİZESİ
Tedavi edilmediğinde ciddi dolaşım bozukluklarına yol açan varis tedavisinde doğal yöntemler de kurtarıcı oluyor.
Elma Sirkesi: Varislerdeki ağrıyı azaltan elma sirkesiyle, sabah ve akşam varisli bölgelerinize masaj yapın.
Kırmızı Biber: 1 tatlı kaşığı kırmızı biber tozuna, 1 kupa sıcak su ekleyin. 1-2 ay boyunca günde 3 kere içilecek olan bu karışım varis şişkinliğini azaltacaktır.
Zeytinyağı: Kan dolaşımını artıran zeytinyağını, varisli bölgeye masaj yapılarak uygulayın.
Sarımsak: 6 diş sarımsağı dilimleyip, cam kavanozda 3 portakalın suyu ile karıştırın. 12 saat dinlenen karışımı, variyli bölgelerinize 15'er dakika masaj yapın.
Maydanoz: Bir tutam kıyılmış taze maydanoza biraz su ekliyip 5 dakika kaynatın. Birkaç dakika dondurucuda bekletiniz. Daha sonra bir pamuğa damlatıp varisli bölgeye masaj yapın.
Etiketler: Ağrı , tedavi , topuklu ayakkabılar , varis
- 12 Şubat 2018, Pazartesi
- Gazete
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