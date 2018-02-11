Güzel sır!

Filistin asıllı ABD'li model Bella Hadid, genç yaşına rağmen kısa sürede dünyanın en çok kazanan modelleri arasına girmeyi başardı. 21 yaşındaki genç manken, Victoria Secret podyumunu salladı! Güzelliğiyle herkesin başını döndüren Hadid'in güzellik sırrı, binlerce kadın tarafından araştırıldı. Hadid'in daha iyi görünmek için koştuğu tek isim olan beslenme uzmanı Dr. Charles Passler, ünlü modelin güzellik sırrını açıkladı. 3 basit ek gıda ile herkesin ışıldayan bir cilde sahip olacağını belirten Passler, "Sıvı klorofil damlaları geleneksel Çin tıbbına göre; cildin kalitesi üzerinde büyük etkisi olan sindirim sistemindeki toksinlerin atılmasına yardımcı oldur. Cildin parlaklığını artırır. Ayrıca C vitamini, cildin kolajen oluşumunu destekler. Koenzim Q10 de cilt hücrelerinin canlılığını artırır. Cilt lekelerini giderir. Cilt kremlerinin çoğunda bu besin maddeleri bulunur" açıklamasını yaptı.
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