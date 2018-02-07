8 adımda bebek yolda!
Birçok çift, bebek sahibi olmak için tüp bebek tedavisine başvuruyor. Uzmanlar, tedavide başarı sağlanması için anne adaylarının stresten uzak durmaları, egzersiz yapmaları ve kaliteli beslenmeleri gerektiğini söylüyor...
Stresi kontrol edin
Tüp bebek tedavi süreci kararı alındığı anda, aslında tedavi başlamış demektir. Hastanın mutlaka tedavi sürecine kendini psikolojik olarak hazırlaması gerekir. Stresi azaltmak için bazı aktivitelerde bulunmak, düzenli egzersiz ve doğa yürüyüşleri yapmak, doğru beslenmek, zihinsel ve fiziksel hazır olmak tedavide başarı şansını artıran etkenlerdir. Tüp bebek tedavi sürecinde haftada 2-3 kez yürüyüşe çıkılabilir.
PSİKOLOJİK DESTEK
Bu süreçte baba adayına da büyük görev düşmektedir. Babalar, anne adayı ile aralarındaki iletişimi her zamankinden daha sıkı tutmal��, ona her konuda destek olmalıdır. Tedavi sürecinin olumsuz sonuçlanacağı endişesi bir kenara bırakılmalı ve tekrar denenebileceği unutulmamalıdır.
NORMAL BİR GEBELİK...
Tüp bebek tedavi yöntemini doğal bir gebelik süreci olarak kabul etmek gerekir. Çünkü bu yöntemle gebe kalan kadınlar da, normal bir hamilelik dönemi geçirmektedir. Dünyaya gelen bebek de diğer bebeklerden farksızdır.
DİYETİSYENE DANIŞIN
Beslenmeye dikkat etmek tüp bebek tedavi sürecini olumlu etkilemektedir. Doktorun beslenme konusunda önerileri mutlaka dikkate alınmalıdır. Bunun yanı sıra uzman bir diyetisyen ile görüşülüp detaylı bir beslenme planı yapılabilir. Mümkün olduğu kadar da fast food ve abur cubur olarak adlandırılan besinler yerine daha taze, organik besinler tüketilmelidir.
BESLENME ÖNERİLERİ
Sigara içiliyorsa, en az 2 ay öncesinden bırakılmalıdır. Ayrıca sigara içilen ortamlardan uzak durulmalıdır.
Tedaviye başlamadan önce ideal kiloyu yakalamak için diyetisyen yardımı alınabilir.
Tüp bebek tedavisi sürecinde bol sıvı almak gerekir. Kola, çay, maden suyu yerine günde en az 2-3 litre su tüketilmelidir.
Nohut, kuru fasulye, barbunya ve havuç sofralardan eksik edilmemelidir.
Protein, mineral ve Omega- 3 bakımından en zengin olan besin balıktır. Haftada en az üç kez balık tüketmek, tedavi başarısını olumlu etkiler. Kızartma, ızgara gibi pişirme yöntemleri yerine; haşlama, fırında pişirme yöntemleri tercih edilmelidir.
Folik asit bakımından zengin yeşil yapraklı sebzeler, fındık ve badem gibi kuruyemişler tercih edilmelidir.
Şeker yerine kullanılan tatlandırıcılar, tüp bebek tedavi sürecinde bırakılmalıdır.
- 07 Şubat 2018, Çarşamba
- Gazete
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