Elektronik sigara kanser yapıyor

ABD'li bilim adamları son dönemde satış rekorları kıran elektronik sigarayla ilgili korkunç gerçekleri ortaya çıkardı. New York Üniversitesi Tıp Okulu'ndan araştırmacılar, elektronik sigaranın kanser ve kalp hastalıklarında artışa neden olacağını vurguladı. Bu vakaların önümüzde 10 yıl içerisinde kendisini göstereceğini açıkladı. Araştırmada, sigaranın DNA'ya zarar verdiği ve DNA'nın kendisini tamir etmesini önlediği de saptandı.
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