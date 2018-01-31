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Elektronik sigara kanser yapıyor
ABD'li bilim adamları son dönemde satış rekorları kıran yla ilgili korkunç gerçekleri ortaya çıkardı. Tıp Okulu'ndan araştırmacılar, elektronik sigaranın ve kalp hastalıklarında artışa neden olacağını vurguladı. Bu vakaların önümüzde 10 yıl içerisinde kendisini göstereceğini açıkladı. Araştırmada, sigaranın DNA'ya zarar verdiği ve DNA'nın kendisini tamir etmesini önlediği de saptandı.
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  • 31 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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