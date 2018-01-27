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Bitki çaylarında tehlikesi

Oldukça masum görünen bitki çayları, fazla tüketildiğinde hastalıklara davetiye çıkarıyor. den tansiyona kadar pek çok rahatsızlığı beraberinde getiriyor...

Bitki çaylarında kanser tehlikesi
Şifa deposu bitki çayları, halk arasında genellikle doğal ilaçlar olarak biliniyor. Yan etkisi ve risk faktörleri çok fazla bilinmeyen bu bitki çayları, bazı durumlarda tehlikeli olabiliyor. Acıbadem Bakırköy Hastanesi Beslenme ve Diyet, Fitoterapi Uzmanı Şeyda Sıla Bilgili, "Özellikle kış aylarında bağışıklığı desteklemek için insanlar bitki çayları veya poşet bitki çayları alıyor. Ancak ; bazı durumlarda tehlikeli olabiliyor. Bu yüzden kullanımına dikkat edilmelidir" diyor. Şu uyarılarda bulunuyor...

YEŞİL ÇAY: Hipertansiyonu ve çarpıntısı olan kişilerin dikkatli tüketmesi gerekiyor. Bu hastaların yeşil çayı 1-2 fincandan fazla tüketmemesi gerekiyor.

KEKİK: İdrar enfeksiyonları, sindirim problemleri, üst solunum yolları ve mide rahatsızlıklarına kadar pek çok fayda sağlıyor. Ancak tansiyon düşürücü etki gösterebiliyor. Bu nedenle hastaların ilaçtan 2 saat sonra kekik çayı tüketmeleri öneriliyor.

EKİNEZYA: Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Vücut direncini artırıyor. Ancak bazı kişilerde alerjik reaksiyonlara yol açabiliyor. Doğum kontrol, alerji ve kolesterol ilaçlarıyla beraber alnımaması gerekiyor.

ZERDEÇAL: İçerisindeki kurkumin maddesi, ve ihtihaba yol açan maddelerin oluşumunu engelliyor. Ancak safra kesesinde taş olanların zerdeçalı fazla tüketmemesi öneriliyor. Çünkü zerdeçal, safra akışını artırıcı etki gösteriyor.

ZENCEFİL: Soğuk algınlığı, mide ve bağırsak rahatsızlıkları ile diyabet üzerinde olumlu etki gösteriyor. Hamilelikte de bulantı ve kusmayı önlemesi için zencefil kullanılıyor. Ancak adet söktürücü özelliği nedeniyle düşük riskini artırıyor.

ADAÇAYI: Soğuk algınlığı tedavisinde kullanılan adaçayı, sinüsleri ve akciğeri temizliyor. Öksürüğü bitiriyor. Özellikle ağız ve boğaz enfeksiyonlarındaki etkisiyle biliniyor. Ancak uykuya eğilimi artırdığı için sakinleştirici ilaç alanlarda ve gebelerde kullanılmaması gerekiyor.

KUŞBURNU
Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Ancak gün içerisinde yaklaşık üç fincandan fazla tüketimi deride kaşıntı gibi alerjik reaksiyonlara neden olabiliyor. Ağızda ve sindirim sisteminde tahrişe yol açabiliyor.

SİNAMEKİ ÇAYI
Diyet çaylarında sıkça kullanılan sinameki çayı, kanızlık tedavisinde de tercih ediliyor. Ancak 3 haftadan fazla tüketilmesi durumunda bağırsaklarda kalıcı hasara yol açıyor. Hatta uzun vadede bağırsak tümörlerini tetikliyor. Bağırsaklarda kronik tembelliğe de neden oluyor.
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  • 27 Ocak 2018, Cumartesi
  • Gazete
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