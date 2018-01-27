Bitki çaylarında kanser tehlikesi

YEŞİL ÇAY: Hipertansiyonu ve çarpıntısı olan kişilerin dikkatli tüketmesi gerekiyor. Bu hastaların yeşil çayı 1-2 fincandan fazla tüketmemesi gerekiyor.
KEKİK: İdrar enfeksiyonları, sindirim problemleri, üst solunum yolları ve mide rahatsızlıklarına kadar pek çok fayda sağlıyor. Ancak tansiyon düşürücü etki gösterebiliyor. Bu nedenle hastaların ilaçtan 2 saat sonra kekik çayı tüketmeleri öneriliyor.
EKİNEZYA: Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Vücut direncini artırıyor. Ancak bazı kişilerde alerjik reaksiyonlara yol açabiliyor. Doğum kontrol, alerji ve kolesterol ilaçlarıyla beraber alnımaması gerekiyor.
ZERDEÇAL: İçerisindeki kurkumin maddesi, kanser ve ihtihaba yol açan maddelerin oluşumunu engelliyor. Ancak safra kesesinde taş olanların zerdeçalı fazla tüketmemesi öneriliyor. Çünkü zerdeçal, safra akışını artırıcı etki gösteriyor.
ZENCEFİL: Soğuk algınlığı, mide ve bağırsak rahatsızlıkları ile diyabet üzerinde olumlu etki gösteriyor. Hamilelikte de bulantı ve kusmayı önlemesi için zencefil kullanılıyor. Ancak adet söktürücü özelliği nedeniyle düşük riskini artırıyor.
ADAÇAYI: Soğuk algınlığı tedavisinde kullanılan adaçayı, sinüsleri ve akciğeri temizliyor. Öksürüğü bitiriyor. Özellikle ağız ve boğaz enfeksiyonlarındaki etkisiyle biliniyor. Ancak uykuya eğilimi artırdığı için sakinleştirici ilaç alanlarda ve gebelerde kullanılmaması gerekiyor.
KUŞBURNU
Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Ancak gün içerisinde yaklaşık üç fincandan fazla tüketimi deride kaşıntı gibi alerjik reaksiyonlara neden olabiliyor. Ağızda ve sindirim sisteminde tahrişe yol açabiliyor.
SİNAMEKİ ÇAYI
Diyet çaylarında sıkça kullanılan sinameki çayı, kanızlık tedavisinde de tercih ediliyor. Ancak 3 haftadan fazla tüketilmesi durumunda bağırsaklarda kalıcı hasara yol açıyor. Hatta uzun vadede bağırsak tümörlerini tetikliyor. Bağırsaklarda kronik tembelliğe de neden oluyor.
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