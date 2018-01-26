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şeker habercisi

Prof. Dr. Mustafa Kazkayası, na karşı uyardı: Şeker ve tansiyon habercisi olabilir

Kulak çınlaması şeker habercisi
Kulak çınlaması alarm verdi! nın genellikle 30 yaş üstünde daha sık görüldüğünü belirten Anadolu Sağlık Merkezi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Kazkayası, kulak çınlamasının hastalık habercisi olduğunu söyledi. Özellikle baş dönmesi ve işitme kaybının eşlik ettiği çınlamanın iç kulakta bir tümör sonucu olabildiğini söyleyen Prof. Dr. Kazkayası, "Bunun yanında vitamin eksiklikleri, iz element eksiklikleri (bakır, demir, çinko), hipotiroidi ve şeker hastalığı gibi sorunlar azımsanmayacak derecede kulak çınlamasına sebep olabilir" dedi. Kulak çınlaması tedavisinin korunma ile başladığını da belirten Prof. Dr. Mustafa Kazkayası, şöyle devam etti: "Kulak çınlamasına yol açabilecek ses travması ve bazı ilaçlardan uzak durulmalı, tansiyon ve şeker kontrol altında tutulmalı."
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