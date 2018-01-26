Kulak çınlaması şeker habercisi

Kulak çınlaması alarm verdi! Kulak çınlamasının genellikle 30 yaş üstünde daha sık görüldüğünü belirten AnadoluSağlık Merkezi Kulak BurunBoğaz Hastalıkları UzmanıProf. Dr. Mustafa Kazkayası, kulak çınlamasının hastalıkhabercisi olduğunu söyledi. Özellikle baş dönmesi ve işitme kaybının eşlik ettiği çınlamanın iç kulakta bir tümör sonucu olabildiğini söyleyen Prof. Dr.Kazkayası, "Bunun yanında vitamin eksiklikleri, iz element eksiklikleri (bakır, demir, çinko), hipotiroidi ve şeker hastalığı gibi sorunlar azımsanmayacak derecede kulak çınlamasına sebep olabilir" dedi. Kulak çınlaması tedavisinin korunma ile başladığını da belirten Prof.Dr. Mustafa Kazkayası, şöyle devam etti: "Kulak çınlamasınayol açabilecek ses travması vebazı ilaçlardan uzak durulmalı,tansiyon ve şeker kontrolaltında tutulmalı."
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