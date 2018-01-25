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gözleri vuruyor!

Uykusuzluk gözleri vuruyor!
Gün içerisinde yaşanan stres, gerginlik ve yorgunluk uyku problemlerini tetikliyor. tüm vücudu etkilediği gibi göz kapaklarının da sarkmasına neden oluyor. Op. Dr. Attila Hacılar, göz etrafında başlayan sarkmaların yaşlanmanın yanı sıra en büyük nedeninin uykusuzluk ve yorgunluk olduğunu söylüyor. Hastalara göz kapağı cerrahisini öneriyor. 1-3 yaş arası süren bu operasyon sayesinde kişinin gözlerinde oluşan bu problem sona eriyor. Hasta 10-15 yaş daha genç görünüme ve sağlığına kavuşuyor.

Göz kapağı sarkmasının yanı sıra gözlerde kuruluğa da neden olan uykusuzluğu yenmenin yolu doğal yollardan geçiyor. Uzmanlar, şu besinlerin uykusuzluk sorununa iyi geldiğine dikkat çekiyor:
SÜT: Vücudu yatıştırıyor. Uykuya rahat dalmanızı sağlıyor.
YULAF EZMESİ: Rahat bir uyku için size yardımcı oluyor.
YOĞURT: Düşük yağlı bir yoğurt veya ayran, aralıksız bir uyku çekilmesini sağlıyor.
BAL: Uyku için doğal yardımcıdır. Beyni dinlendirir.
MUZ: Kasları gevşetir. Uykuya dalmayı kolaylaştırır.
KIVIRCIK SALATA: Akşamları yenildiğinde daha iyi uyumaya yardımcı olur.
PAPATYA ÇAYI: Deliksiz bir uyku çekilmesini sağlar.
MELİSA ÇAYI: Vücudu dinlendirir. Uykusuzluk problemini bitirir.
SARI KANTARON OTU: Stres, sinir bozuklukları ve uyku problemleri için kullanılır.
BROKOLİ: Kasları ve sinirleri gevşetmeye yardım eder.
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  • 25 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
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