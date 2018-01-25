Uykusuzluk gözleri vuruyor!

Göz kapağı sarkmasının yanı sıra gözlerde kuruluğa da neden olan uykusuzluğu yenmenin yolu doğal yollardan geçiyor. Uzmanlar, şu besinlerin uykusuzluk sorununa iyi geldiğine dikkat çekiyor:
SÜT: Vücudu yatıştırıyor. Uykuya rahat dalmanızı sağlıyor.
YULAF EZMESİ: Rahat bir uyku için size yardımcı oluyor.
YOĞURT: Düşük yağlı bir yoğurt veya ayran, aralıksız bir uyku çekilmesini sağlıyor.
BAL: Uyku için doğal yardımcıdır. Beyni dinlendirir.
MUZ: Kasları gevşetir. Uykuya dalmayı kolaylaştırır.
KIVIRCIK SALATA: Akşamları yenildiğinde daha iyi uyumaya yardımcı olur.
PAPATYA ÇAYI: Deliksiz bir uyku çekilmesini sağlar.
MELİSA ÇAYI: Vücudu dinlendirir. Uykusuzluk problemini bitirir.
SARI KANTARON OTU: Stres, sinir bozuklukları ve uyku problemleri için kullanılır.
BROKOLİ: Kasları ve sinirleri gevşetmeye yardım eder.
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