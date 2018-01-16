Romantizme roka

Turpgiller familyasına mensup roka, salatalarımızı renklendiriyor. Antikoksidan özelliğiyle, zararlı maddelerin vücuttan atılmasını ve kanın temizlenmesini sağlıyor. Afrodizyak etkisiyle çiftlerinde yüzünü güldürüyor. Cinsel isteği ve arzuyu artırıyor. İktidarsızlığı bitiriyor.
KANI TEMİZLİYOR... Sperm sayısını artırıp gebekalmayı kolaylaştırıyor. Karaciğer ve bağırsak kanserine karşı vücuda direnç veriyor. Bağışıklık sistemini güçlendirip grip, soğuk algınlığı bronşit gibi hastalıklardan koruyor. İçeriğindeki K vitamini ile kemik sağlığına da katkıda bulunuyor. Hazmı kolaylaştırıyor. Bağırsak hareketlerini artırıyor. Kan şekerini dengeliyor. Kanın temizlenmesini ve damar tıkanıklarının ortadan kaldırılmasını sağlıyor.
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