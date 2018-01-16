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Romantizme

Salatalarımızı renklendiren , afrodizyak etkisiyle çiftlerin yüzünü güldürüyor. Cinsel isteksizliği bitirip, çocuk sahibi olmayı kolaylaştırıyor

Romantizme roka
Turpgiller familyasına mensup , salatalarımızı renklendiriyor. Antikoksidan özelliğiyle, zararlı maddelerin vücuttan atılmasını ve kanın temizlenmesini sağlıyor. Afrodizyak etkisiyle çiftlerin de yüzünü güldürüyor. Cinsel isteği ve arzuyu artırıyor. İktidarsızlığı bitiriyor.

KANI TEMİZLİYOR...
Sperm sayısını artırıp gebe kalmayı kolaylaştırıyor. Karaciğer ve bağırsak kanserine karşı vücuda direnç veriyor. Bağışıklık sistemini güçlendirip grip, soğuk algınlığı bronşit gibi hastalıklardan koruyor. İçeriğindeki K vitamini ile kemik sağlığına da katkıda bulunuyor. Hazmı kolaylaştırıyor. Bağırsak hareketlerini artırıyor. Kan şekerini dengeliyor. Kanın temizlenmesini ve damar tıkanıklarının ortadan kaldırılmasını sağlıyor.
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