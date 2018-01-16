Obezitede sınıfta kaldık

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin hemen hepsinde görülmeye başlayan obezite, alarm veriyor. Dünya SağlıkÖrgütü'nün son yaptığı araştırma, korkunç tabloyu gözler önüne seriyor. Türkiye, dünyanınen obez ülkelerisıralamasında4'üncü sırada yeralıyor. Türkiye nüfusunun 3'te biri obez iken, 3'te biri aşırı kilolu diğer 3'te birlik kısım ise normal kilolu olarak kayıtlara geçiyor. İnceleme, obezitenin cinsiyete göre dağılımına da dikkat çekiyor. Türkiye'de, obez nüfusunun içerisinde kadınların erkeklerden daha fazla sayıda olduğunun altını çiziyor. İl bazında bakıldığında en fazla obez, Marmara Bölgesi'nde yaşıyor. Onu Ege ve Akdeniz Bölgesi takip ediyor.
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