 ;
Yol Durumu
  1. Romantizme roka
  2. Kıskançlık dişlere zarar!

de sınıfta kaldık

Obezitede sınıfta kaldık
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin hemen hepsinde görülmeye başlayan , alarm veriyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün son yaptığı araştırma, korkunç tabloyu gözler önüne seriyor. Türkiye, dünyanın en obez ülkeleri sıralamasında 4'üncü sırada yer alıyor. Türkiye nüfusunun 3'te biri obez iken, 3'te biri aşırı kilolu diğer 3'te birlik kısım ise normal kilolu olarak kayıtlara geçiyor. İnceleme, obezitenin cinsiyete göre dağılımına da dikkat çekiyor. Türkiye'de, obez nüfusunun içerisinde kadınların erkeklerden daha fazla sayıda olduğunun altını çiziyor. İl bazında bakıldığında en fazla obez, Marmara Bölgesi'nde yaşıyor. Onu Ege ve Akdeniz Bölgesi takip ediyor.
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar