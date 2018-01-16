Hastalıkların şifası çorbada saklı

ŞEKER HASTALARINA MERCİMEK ÇORBASI
Yüksek oranda lif içermesi nedeniyle mercimek çorbası, şeker hastaları için en değerli besindir. İnsülin ve kan şekerini düşürür. Kötü kolesterol düzeyini azaltıp kalp krizi geçirme riskini en aza indirir. İçerdiği demir ve folik asit nedeniyle, kansızlığı önler.
HER DERDE DEVA TARHANA ÇORBASI
Besleyici değeri yüksektir. İştah açar ve bağırsak florasını düzenler. Diyabet, hipertansiyon gibi hastalıklardan korur.
KOLESTEROLE EZOGELİN ÇORBASI
Besin değeri oldukça yüksek olan Ezogelin çorbası, vücuda ve zihne güç verir. Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir. Anne sütünü de artırıp, kandaki kolesterolü düşürür.
BAĞIŞIKLIĞA YAYLA ÇORBASI
İçerisindeki yoğurt, yüksek kolesterol ve diyabet hastaları için oldukça faydalıdır. Kötü kolesterolü düşürüp, bağışıklık sistemini güçlendirir. Bağırsaklarda faydalı mikropların oluşumunu hızlandırır.
SOĞUK ALGINLIĞINA TAVUK SUYU ÇORBASI
Vücuda enerji verir. Nötrofil ismi verilen iltihap hücrelerini engeller. Vücudumuzun su ihtiyacını karşılar. Boğaz, ağız ve bademciklerdeki zararlı etmenleri ortadan kaldırır.
KALBE MANTAR ÇORBASI
Yorgunluğu giderir. Kolesterolü düşürüp, kalp ve damar hastalıları ile kalp krizine karşı koruyucu etki gösterir.
KANSERE BROKOLİ ÇORBASI
Bağışıklık sistemini güçlendirir. Meme, prostat, bağırsak ve idrar kesesi başta olmak üzere pek çok kanser türüne karşı panzehir etkisi gösterir.
SİNDİRİME MISIR ÇORBASI
Kan şekerinin dengeler. Sindirim sistemini düzenler. Vücuda enerji verir.
HAMİLELERE ISPANAK ÇORBASI
Kanser, soğuk algınlığı ve göğüs hastalıklarına karşı da faydalıdır. Yüksek tansiyona, felce ve görme bozukluklarına iyi gelir.
TANSİYONA PİRİNÇ ÇORBASI
B1, B2, C ve E vitaminleri ile sodyum, magnezyum, potasyum, kalsiyum, demir ve fosfor minerallerini içerir. Yüksek tansiyonu düşürür. Hazmı kolaylaştırır. Vücuttaki fazla suyu çekerek, toksinlerin atılmasını sağlar.
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