Kokusu ve güzelliğiyle herkesi cezbeden, bahçelerimizi balkonlarımızı renklendiren gül, kozmetik sektöründe de çokça kullanılıyor. Gülün,antik Yunan ve Roma'da,banyolarda parfüm olarakkullanıldığı biliniyor. Yüzyıllar boyunca, kozmetik ürünlerinde, ilaçlarda kullanılan doğal bir antivirüs özelliği taşıyor. Boğaz yanması, yüksek ateş ve öksürüğü dindiriyor. Tüm bunların yanında, cinsel hayatı da renklendiriyor. Kokusuyla afrodizyak etki gösterip, cinsel isteği artırıyor. Cinsel soğukluğu gideriyor. Güllü kokular veya bitki çayı olarak demlenen gül yaprakları, libidonun artmasına yardımcı oluyor. Sağlık ve güzellik açısından faydaları saymakla bitmeyen gül, akne tedavisinde de sıkça kullanılıyor. Cildingençleşmesini ve tazeliğininkorumasını sağlıyor. Gül yaprakları, güçlü bir antioksidan olan C vitamini içeriyor. Aromatik olarak kullanıldığında sakinleştirip, zihni dinlendiriyor. Doğal bir sıkıştırıcı olarak gül, gözenekleri sıkılaştırıyor. Cilde esneklik ve pürüzsüzlük kazandırıyor.
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