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Mutluluk da

Vitamin deposu bitkisi, vücuda dinçlik veriyor. Kokusuyla yatıştırıyor. Afrodizyak etkisiyle cinsel isteği artırıyor

Mutluluk safranda
ŞİFAYI doğada arayanlar, dertlerine derman buluyor. Güzel kokulu bitkisinin faydaları saymakla bitmiyor. Şifa deposu olan safran, bol miktarda protein içeriyor. Bunun yanında C vitamini, sodyum içerirken, potasyum ve lif kaynağı olarak biliniyor. Magnezyum zengini safran, demir, bakır, kalsiyum, fosfor, selenyum, çinko gibi mineralleri de bol miktarda barındırıyor. Kokusuyla bile afrodizyak etki yaratan safran, cinsel isteği artırıyor.

İŞTAH AÇIYOR...
Uyarıcı etkisiyle libidoyu yükseltip çocuk sahibi olmayı kolaylaştırıyor. Acı tadıyla da iştah açan safran bitkisi, sinirlere uyarıcı etki
gösteriyor. Böylece vücuda dinçlik ve kuvvet veriyor. Sinir zayıflığını gideriyor. Kokusuyla yatıştırıcı ve rahatlatıcı etki gösteriyor. Ateşi düşürüp öksürüğü kesiyor. Karaciğer rahatsızlıklarına iyi geliyor. Cildimizi de besliyor. Ciltteki kaşıntıları ve sivilceleri gideriyor. Kalp hastalıklarından koruyor. Saçlarımızı da besliyor. Safran, meyan kökü ve süt ile karıştırılarak yapılan karışım, saçlara sürüldüğünde yeni saçların çıkmasına yardımcı oluyor. Ancak uzmanlar hamileleri uyarıyor. Adet söktürücü özellik göstermesi nedeniyle hamilelerin, safrandan uzak durması gerekiyor.
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  • 04 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
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