Mutluluk safranda

ŞİFAYI doğada arayanlar, dertlerine derman buluyor. Güzel kokulu safran bitkisinin faydaları saymakla bitmiyor. Şifa deposu olan safran,bol miktarda proteiniçeriyor. Bunun yanında C vitamini, sodyum içerirken, potasyum ve lif kaynağı olarak biliniyor. Magnezyumzengini safran, demir,bakır, kalsiyum, fosfor,selenyum, çinko gibimineralleri debol miktardabarındırıyor. Kokusuyla bile afrodizyak etki yaratan safran, cinsel isteği artırıyor.
İŞTAH AÇIYOR...
Uyarıcı etkisiyle libidoyu yükseltip çocuk sahibi olmayı kolaylaştırıyor. Acı tadıylada iştah açan safranbitkisi, sinirlere uyarıcıetki
gösteriyor. Böylece vücuda dinçlik ve kuvvet veriyor. Sinir zayıflığını gideriyor. Kokusuyla yatıştırıcı ve rahatlatıcı etki gösteriyor. Ateşi düşürüp öksürüğü kesiyor. Karaciğer rahatsızlıklarına iyi geliyor. Cildimizi de besliyor. Ciltteki kaşıntıları ve sivilceleri gideriyor. Kalp hastalıklarından koruyor. Saçlarımızıda besliyor. Safran, meyan kökü ve süt ile karıştırılarak yapılan karışım, saçlara sürüldüğünde yeni saçların çıkmasına yardımcı oluyor. Ancak uzmanlar hamileleri uyarıyor. Adet söktürücü özellikgöstermesi nedeniylehamilelerin, safrandanuzak durması gerekiyor.
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