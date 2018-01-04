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Meteoroloji'den İstanbul için kar uyarısı!

Meteoroloji'den İstanbulluları heyecanlandıran son dakika kar yağışı açıklaması geldi. Hafta sonu sonbaharı andıran güneşli havanın yaşandığı, zaman zaman yağışlı havanın etkili olduğu İstanbul'da, kış mevsiminin ilk yarısı olarak bilinen zemherinin sonunda kar bekleniyor. İşte İstanbul hava durumu...



Meteoroloji'den son dakika hava durumu bilgileri gelmeye devam ediyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Amasya, Tokat ve Çorum çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Akdeniz, Antalya ve Muğla ile Aydın ve İzmir'in batı kıyılarında kuvvetli olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Erzincan ve Bingöl çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
  • 04 Ocak 2018, Perşembe 17:03
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