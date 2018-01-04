Meteoroloji'den İstanbul için kar uyarısı!





Meteoroloji'den son dakika hava durumu bilgileri gelmeye devam ediyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Amasya, Tokat ve Çorum çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Akdeniz, Antalya ve Muğla ile Aydın ve İzmir'in batı kıyılarında kuvvetli olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Erzincan ve Bingöl çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.