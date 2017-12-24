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Çıldır Gölü’nde kutupları aratmayan manzara



Çıldır Gölü'nde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı ve rüzgârın etkisiyle oluşan buz katmanlarının kıyıya vurması ile muhteşem görüntüler oluştu.
  • 24 Aralık 2017, Pazar 16:31
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