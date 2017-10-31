Miranda’nın sırrı

İç giyim devi 'Victoria's Secret' mankeni Miranda Kerr, güzel fiziğiyle dikkatleri üzerinde topladı. 34 yaşındaki mankenin aşçısı Kate McAloon ise herkesin merak ettiği "Miranda'nınsırrı ne?" sorusunu cevapladı. Aynı zamanda Meg Ryan ve GwynethPaltrow gibi yıldızların da aşçısı olan McAloon, Kerr için yaptığı yemekleri ve sırlarını şu şekilde açıkladı:
SUYU BİLE BAŞKA
"Miranda için hazırladığım yemeklere kalori değil lezzet katıyorum. Yemekleripişirirken içine baharatlardabekletilmiş birkaç damla yağekliyorum. Bu yağ sayesinde Miranda, yemekten sonra atıştırma ihtiyacı duymuyor. Güzel manken şekerligıdalardan uzakduruyor. Ayrıca günde 8 bardak içine turunçgil yağı damlatılmış sudan içiyor. Bu şekildehem sağlığınıhem de formunukoruyor."
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