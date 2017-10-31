İç giyim devi 'Victoria's Secret' mankeni Miranda Kerr, güzel fiziğiyle dikkatleri üzerinde topladı. 34 yaşındaki mankenin aşçısı Kate McAloon ise herkesin merak ettiği "Miranda'nın sırrı ne?" sorusunu cevapladı. Aynı zamanda Meg Ryan ve Gwyneth Paltrow gibi yıldızların da aşçısı olan McAloon, Kerr için yaptığı yemekleri ve sırlarını şu şekilde açıkladı:



SUYU BİLE BAŞKA

"Miranda için hazırladığım yemeklere kalori değil lezzet katıyorum. Yemekleri pişirirken içine baharatlarda bekletilmiş birkaç damla yağ ekliyorum. Bu yağ sayesinde Miranda, yemekten sonra atıştırma ihtiyacı duymuyor. Güzel manken şekerli gıdalardan uzak duruyor. Ayrıca günde 8 bardak içine turunçgil yağı damlatılmış sudan içiyor. Bu şekilde hem sağlığını hem de formunu koruyor."