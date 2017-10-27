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Aşk le müthiş

Aşk çirişle müthiş
Cinsel hayatta mutluluğu yakalamak isteyenlerin imdadına doğal afrodizyak etkili besinler yetişiyor. Pırasaya benzeyen otu da cinsel gücü artırarak yüzleri güldürüyor. Çiğ ya da yemeklerin içinde tüketilebilen bu otun yararları şöyle sıralanıyor...

Adet düzensizliklerinin azalmasına, regl döneminin düzenlenmesine yardımcı olur.

İdrar yolu enfeksiyonlarını giderir.

Çiriş otunun suyu sivilce ve egzama gibi cilt sorunlarının iyileşme sürecine katkı sağlar.

saç dökülmelerini azaltır.

Basur rahatsızlığının tedavisinde olumlu etkilerde bulunur.

Emziren kadınların sütlerinin artmasına yardımcı oluyor.

Cinsel gücü artırır.
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