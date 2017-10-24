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lu aşk

Yemeklere lezzet katan , aşk hayatını da tatlandırıyor. Erkeklerin sertleşme sorununu ortadan kaldırıyor

Kimy onl u aşk
Sinirleri kuvvetlendirme özelliği olan , bu sayede erkeklerde cinsel isteği ve gücü arttırıyor. Bunun için uzmanlar yemeklere katılarak tüketilmesini öneriyor. Ayrıca nefes darlığı, prostat, şeker hastalığı ve romatizma tedavileri süresince de tavsiye edilen baharat, kramp ve kalp rahatsızlıklarında fayda sağlıyor. Kadınlarda da adet düzensizliğini gideren kimyon, asabi sonuçlardan oluşan baş dönmesine engel oluyor. Bunun yanı sıra kimyonun faydaları arasında şunlar var...

Mide rahatsızlıklarına iyi gelir. Gaz söktürücüdür.
Ağız kokularını giderir.
ayrıca anne sütünü artırıcı etkisi var.
e vitam ini ile cildin erken yaşlanma semptomlarını önler.
kanın temizlenmesine yardımcı olur.
rahatlatıcı etkisiyle uykusuzluğa iyi gelir.
kimyondaki demir, Alzheimer ve bunama gibi rahatsızlıkları önler.
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