Yaza veda zamanı! Meteoroloji uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, gelecek salı gününden itibaren serin ve yağışlı havanın tüm yurtta etkili olacağını duyurdu. Hava sıcaklıklarında 8-10 derece azalma öngörülürken, uzmanlar Ege, Akdeniz ve Marmara'da sel riskine karşı uyarılarda bulundu.

YAĞIŞ SERİNLETECEK

İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Sibel Menteş, "Çarşamba gününe kadar sıcak hava devam ediyor. Ardından Ege bölgesi ve Trakya'dan başlayarak Marmara'yı ve tüm yurdu etkisi altına alacak yağışlı ve serin havanın etkisine gireceğiz" dedi.

YAĞMURLU HAFTA

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek ise, salı gününden sonra yağışlı havanın Türkiye'nin batı bölgeleriyle Batı Karadeniz'i etkisi altına alacağını belirterek, "Mevsim normallerinin üzerinde yaşadığımız sıcak havanın ardından yağış dalgası yaşayacağız. Salı ve çarşamba yağış ve lodos var" diye konuştu.