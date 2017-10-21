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Yaza veda zamanı! uyardı

Balkanlar ve Orta Akdeniz’den gelen hava dalgası, gelecek hafta sıcaklığı düşürecek. Uzmanlar, yazın son günlerini yaşadığımızı belirtirken, sel riskine karşı vatandaşları uyardı.

Yaza veda zamanı! Meteoroloji uyardı

Genel Müdürlüğü, gelecek salı gününden itibaren serin ve yağışlı havanın tüm yurtta etkili olacağını duyurdu. Hava sıcaklıklarında 8-10 derece azalma öngörülürken, uzmanlar Ege, Akdeniz ve Marmara'da sel riskine karşı uyarılarda bulundu.

YAĞIŞ SERİNLETECEK
İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Sibel Menteş, "Çarşamba gününe kadar sıcak hava devam ediyor. Ardından Ege bölgesi ve Trakya'dan başlayarak Marmara'yı ve tüm yurdu etkisi altına alacak yağışlı ve serin havanın etkisine gireceğiz" dedi.

YAĞMURLU HAFTA
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek ise, salı gününden sonra yağışlı havanın Türkiye'nin batı bölgeleriyle Batı Karadeniz'i etkisi altına alacağını belirterek, "Mevsim normallerinin üzerinde yaşadığımız sıcak havanın ardından yağış dalgası yaşayacağız. Salı ve çarşamba yağış ve lodos var" diye konuştu.
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  • 21 Ekim 2017, Cumartesi 10:23
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