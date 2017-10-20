Zater sizin olsun!

Cinsel hayatta sıkıntı yaşayanlar şifayı doğada buluyor. Kekik gibi hoş kokulu bir bitki olan zater, afrodizyak etkisi sayesinde güç veriyor. Birçok hastalığa iyi gelen zater toz halinegetirilip baharatolarak kullanılıyor. Çay olarak da tüketilebiliyor. Hem baharat hem de afrodizyak olarak bilinip kullanılan zaterin sağlığa faydaları şöyle:
Uyarıcıdır. Bu etkisiyle mideyi çalıştırır, iştahı açar ve sindirim işlemini kolaylaştırır. Mide vebağırsaklardakiaşırı gazı söktürür.Hazımsızlığı giderir.
İdrar söktürücüdür. Kanı ve idrar yollarını temizler. Terleticidir. Soğukalgınlığında iyileştiricietkisi görülür.
Antiseptik (mikrop kırıcı) etkisi de vardır. Bademcik ve boğaz enfeksiyonlarına iyi gelir. Uzun zamanlardan beriafrodizyak (cinsel gücü artırıcı)etkileri bulunduğu ilerisürülmektedir.
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