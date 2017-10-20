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  1. Yemeğin salçalısı reflünün kankası!

Zater sizin olsun!

benzeri bir bitki olan zater, yarattığı afrodizyak etkisiyle çiftlerin hayatlarını renklendiriyor. Zater otu, toz haline getirilip baharat olarak kullanılıyor

Zater sizin olsun!
Cinsel hayatta sıkıntı yaşayanlar şifayı doğada buluyor. gibi hoş kokulu bir bitki olan zater, afrodizyak etkisi sayesinde güç veriyor. Birçok hastalığa iyi gelen zater toz haline getirilip baharat olarak kullanılıyor. Çay olarak da tüketilebiliyor. Hem baharat hem de afrodizyak olarak bilinip kullanılan zaterin sağlığa faydaları şöyle:

Uyarıcıdır. Bu etkisiyle mideyi çalıştırır, iştahı açar ve sindirim işlemini kolaylaştırır.
Mide ve bağırsaklardaki aşırı gazı söktürür. Hazımsızlığı giderir.
İdrar söktürücüdür. Kanı ve idrar yollarını temizler.
Terleticidir. Soğuk algınlığında iyileştirici etkisi görülür.
Antiseptik (mikrop kırıcı) etkisi de vardır. Bademcik ve boğaz enfeksiyonlarına iyi gelir.
Uzun zamanlardan beri afrodizyak (cinsel gücü artırıcı) etkileri bulunduğu ileri sürülmektedir.
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