French manikür için bilmeniz gerekenler!
Tırnaklarınızın güzelliğini ortaya çıkaracak French manikürü kendiniz yapabilirsiniz!
French manikürün küt tırnak yapısıyla uygulanması daha basittir. Küt olarak törpülenmiş tırnağa öncelikle koruyucu oje sürülür. Koruyucu sürüldükten sonra koyu renk mat beyaz oje ya da mat uçuk pembe bir renk tek fırça darbesiyle tırnağın ucuna sürülür. Taşan oje kenarlarından hemen temizlenmelidir. Çünkü kuruduktan sonra aseton kullanmak gerekir ve bu french yapılan tırnak ucunun da bozulmasına neden olabilir. Tırnak uçları bittikten sonra tırnak rengine yakın daha uçuk beyaz veya pembe bir oje tırnağın üzerine sürülür.
Sonrasında tırnakların kuruması için beklemeye bırakılır. Manikürün elde kalıcı olması ve uzun süre dayanması için dikkat edilmesi gereken unsurlar vardır. Darbelerden sakınmak, deterjan kullanırken eldiven kullanmak çok önemlidir. Ayrıca soğuk havalarda eller kolaylıkla çatlayacağı için mutlaka nemlendirici kullanılmalıdır. Çünkü kuruyan eller sonucunda tırnak kenarları da kurur ve tırnaktaki ojeler kırılıp dağılabilir.
French manikür yapmanıza yardımcı ürünler nelerdir?