Her kadın güzeldir, sadece bazıları makyaj hilelerinden habersizdir

Giriş Tarihi: 11 Aralık 2010 00:00

Göz altı torbaları

Göz altı torbalarınız varsa; bu bölgelere beyaz ya da çok açık renk concealer (kapatıcı) uygulamanız, sandığınızın aksine torbaları daha belirgin hale getirecektir. Oysa daha koyu, yani ten renginize yakın bir concealer kullanmanız mükemmel sonuç verecektir.

Göz altı torbaları için önerilen makyaj ürünleri:

Coverderm Concealer 65 TL

Max Factor Erace 30 TL



Göz altı morlukları



Çok fazla çukur ve morluk probleminiz varsa beyaz renkli kapatıcılardan uzak durmalısınız. Beyaz mor ile karıştığında göz altlarınızda yapay, hiç hoş olmayan bir görünüme sebep olur. Bunu önlemek için yine ten renginize yakın, özellikle de sarı renge kaçan kapatıcılar tercih etmelisiniz. Genç ciltlerde sadece fondöten bile sonuç verir. Fondöten ve kapatıcı karışımı ile de doğal görünüm elde edilebilir.

Göz altı morlukları için önerilen makyaj ürünleri:

Maybelline Dream Mousse Concealer 17 TL

Max Factor Miracle Touch Fondöten 48 TL

Akne-sivilce



Eğer cildinizde yoğun akne problemi varsa dermatolojik makyaj ürünlerini tercih etmelisiniz. Bu tür makyaj ürünlerinin özel içeriği cildinize zarar vermeden pürüzsüz görünmesini sağlayacaktır. En alt kısıma dermatolojik bir kapatıcı yeterli olacaktır. Eğer diğer kozmetik ürünleri kullanıyorsanız da gün sonunda vakit kaybetmeden makyajınızı temizlemeye özen göstermelisiniz. Eğer bir tane sivilceyi kapatmak istiyorsanız, sarı renge yakın olan bir kapatıcı tercih etmelisiniz. Bu kapatıcıyla parmağınızın ucuyla hafif sivilcenin üzerine dokundurun. Daha sonrasında üzerine ten renginize uygun bir fondöten kullanmanız yeterli olacaktır.

Akne sivilce problemi için önerilen makyaj ürünleri:



Pastel Hata Örtücü 8 TL

Max Factor Natural Minerals Foundation 40 TL



İnce dudaklar

İnce dudaklarınız varsa koyu renk rujlardan ve dudak kalemleriyle dudakları çerçelevemekten uzak durmalısınız. Bu işlemler dudağınızı olduğundan da daha ince gösterecektir. İnce dudak yapısına sahip olanlar ve dudaklarını daha dolgun göstermek isteyenler açık renkli, şeffaf, pırıltılı renkleri tercih etmeliler. Özellikle dudağınızın orta kısımlarına bol ruj sürmeniz, dudaklarınızı daha dolgun gösterecektir.

İnce dudaklar için önerilen makyaj ürünleri:

Sally Hansen Extra Güçlü Hızlı Dudak Dolgunlaştırıcı 32 TL

Yves Saint Laurent Gloss Pur 57 TL